AirAsia Yolcuları, Efsanevi Bir Yolculuğa Çıkıyor

AirAsia, Universal Pictures iş birliğiyle “Ride The Skies” adlı kapsamlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Bu 360° proje, Güneydoğu Asya’daki hava yolculuğunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Kampanya, sevilen How to Train Your Dragon filminin büyülü dünyasını AirAsia’nın seyahat deneyimiyle benzersiz biçimde birleştiriyor.

Kampanya, Malezya, Tayland, Singapur, Endonezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam gibi birçok ülkede yolculara özel olarak sunuluyor. Hem dijital platformlarda hem de uçuş sırasında yolcuları kapsayan tema, seyahatleri unutulmaz bir maceraya dönüştürmeyi hedefliyor.

MOVE Uygulaması ile Dijital ve Promosyon Dolu Bir Yolculuk

AirAsia’nın medya kolu Capital A çatısı altındaki AirAsia Media, kampanyanın merkezinde yer alan MOVE uygulamasını yeniledi. Uygulama, dragon temalı interaktif özelliklerle zenginleştirildi. Kullanıcılar, özel indirimler ve kampanyalarla uçak ve otel rezervasyonlarında avantaj sağlıyor.

MOVE uygulamasındaki arayüz de tamamen kampanyaya uygun şekilde yeniden tasarlandı. Kampanya görselleri, özel sohbet çıkartmaları ve ejderha temalı kullanıcı profilleri uygulama deneyimini eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca AirAsia Ride sürücüleri de dragon avatarlarıyla görsel bütünlüğü destekliyor.

Uçuşta How to Train Your Dragon Büyüsü

Kampanyanın önemli parçası olan uçuş deneyimi, AirAsia yolcularına film karakteri Toothless’ın eşlik ettiği özel anlar sunuyor. Uçak içi reklam panolarında, yemek tepsisi arkalarında ve bagaj dolaplarında Toothless görselleri yolculuk sırasında yolculara filmin dünyasını hissettiriyor.

Buna ek olarak, uçuşlarda How to Train Your Dragon temalı özel ürünler satışa sunuluyor. Hayranlar, giysi ve oyuncak gibi koleksiyonluk ürünlere ulaşabiliyor. Ürünlere ön sipariş ise MOVE Duty-Free platformu üzerinden yapılabiliyor.

Redcap Dergisi ile Film Tutkunlarına Özel İçerikler

Kampanya, AirAsia’nın uçak içi dergisi redcap’te özel bir sayıyla destekleniyor. Dergide, filmin yapım süreci, oyuncularla röportajlar ve başrol oyuncusu Gerard Butler’a dair özel içerikler yer alıyor. Film severler, bu içeriklerle prodüksiyonun perde arkasına yakından bakabiliyor.

AirAsia Media ve Universal Pictures iş birliği, seyahat ile eğlenceyi birleştirerek yolcu deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. “Ride The Skies” kampanyası, yalnızca kampanya indirimleri değil, aynı zamanda yolculara unutulmaz anlar yaşatma hedefiyle öne çıkıyor.

AirAsia, bu yenilikçi kampanya ile seyahat sektöründe dijital ve medya entegrasyonunu güçlendiriyor. How to Train Your Dragon dünyasını gerçek yolculuk deneyimine taşımak, yolculara farklı bir uçuş keyfi sunuyor. Kampanya, Güneydoğu Asya genelinde seyahat eden yolcuların ilgisini çekmeye devam ediyor.