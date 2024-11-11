Hollandalı Kadans Şirketi Mainz’a Yatırım Yapacak: 50 Milyon Euro’nun Üzerinde Bir Proje

Hollandalı biyoteknoloji şirketi Kadans Science Partner, Mainz’ta büyük bir araştırma ve bilim merkezi inşa etmek için 50 milyon Euro’dan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu proje, Rheinland-Pfalz eyaletinin desteklediği ve Johannes Gutenberg Üniversitesi’nin kampüsü yakınında yer alacak biyoteknoloji merkezinin temelini atacak.

Şirketin hedefi, 2027 yılına kadar tamamlanacak bu devasa bilim kampüsünü biyoteknoloji sektöründeki start-up’lara ve genç bilim şirketlerine ev sahipliği yapacak bir merkez haline getirmek.

Mainz’da Biyoteknoloji Kümesi Kurulacak

Kadans, Saarstrasse ile Jakob-Heinz-Strasse arasındaki bölgeye yatırım yapmayı hedefliyor. Mainz Teknoloji Merkezi (TZM) bu projenin ana kiracısı olacak ve bölgedeki biyoteknoloji start-up’ları için bir destek alanı oluşturulacak.

Rheinland-Pfalz eyaleti, 2019’dan bu yana biyoteknolojiye özel bir odaklanma yaparak bölgesel ekonomik kalkınmayı hedefliyor. Bu projeyle birlikte eyalet, biyoteknoloji alanında bir kümelenme oluşturmayı ve bu sektördeki girişimleri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni Biyoteknoloji Kampüsü: Mainz için Bir Çekim Merkezi

Kadans Genel Müdürü Markus Scheja, şirketin Mainz’taki bu projeye “orta ila yüksek çift haneli milyonlarca Euro” tutarında bir yatırım yapmayı planladığını belirtiyor.

Mainz’daki bu bilim merkezi, hem yerel girişimciler hem de biyoteknolojiye yatırım yapmayı hedefleyen diğer start-up’lar için bir çekim merkezi olmayı vaat ediyor. Ayrıca, Kadans, Mainz’taki bu yeni kampüste biyoteknolojiye dair altyapıyı güçlendirerek, bölgedeki bilimsel ağları da destekleyecek.

2024 Yazında Başlayacak: Kuluçka Programları

Proje kapsamındaki inşaatlar 2024 yazında başlayacak ve Mainz Teknoloji Merkezi’nin yeni bina inşaatı tamamlanmadan önce biyoteknoloji girişimlerine yönelik bir kuluçka programı başlatılacak. Bu program, yeni kurulan şirketlere mentorluk ve pazar analizleri gibi destekler sunarak, biyoteknoloji sektöründeki girişimlerin gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Rheinland-Pfalz eyaleti, biyoteknoloji sektöründe daha fazla yerel oyuncu ve yeni teknolojiler ortaya çıkmasını umuyor.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Yaklaşımlar

Proje, sadece bilimsel ve ekonomik kalkınmayı hedeflemekle kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda da yüksek standartlar belirlemeyi amaçlıyor.

Mainz Belediye Başkanı Nino Haase, inşaatın çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik ve hareketlilik gibi faktörlerin projeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Yerel çiftçiler ve çevreciler, özellikle Mewa Arena çevresindeki tarlaların korunmasını istediklerini dile getirdi.

Mainz’da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kadans Science Partner’in Mainz’ta başlatacağı bu büyük biyoteknoloji projesi, yalnızca bölgeye ekonomik bir katkı sağlamayacak, aynı zamanda Mainz’ı biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanında uluslararası bir çekim merkezi haline getirecek.

Bu projeyle Rheinland-Pfalz eyaleti, biyoteknoloji konusunda Almanya’nın en önemli bölgelerinden biri olmayı hedefliyor. 2027’nin sonlarına doğru tamamlanması planlanan bu projeyle birlikte, Mainz’ta bilim ve teknoloji alanında yeni bir dönem başlayacak.