Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye, ulaşım altyapısında önemli bir adım daha atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlandığında ülkenin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a ise 47 kilometre uzaklıkta, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edilen havalimanında altyapı çalışmaları tamamlandı. Bakan Uraloğlu, “3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık” dedi.

Yılda 2 Milyon Yolcu Kapasitesi

Devam eden üstyapı çalışmalarına değinen Uraloğlu, projenin tamamlandığında havalimanının yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını vurguladı. Terminal binası, teknik blok ve kule binasında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan, “Terminal binamız 17 bin metrekarelik modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Havalimanı, modern mimarisi ve donanımıyla bölgeye hizmet verecek. Proje, hem Bayburt hem de Gümüşhane için ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir potansiyel taşıyor. Yüksek yolcu kapasitesi sayesinde hem iç hem de dış hat uçuşlarının yapılabilmesi planlanıyor.

Bölge Ekonomisine ve Ulaşımına Katkı

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı, sadece yolcu taşımacılığı açısından değil, aynı zamanda bölgesel ticaret ve turizm için de önemli bir merkez olacak. Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan Bayburt ve Gümüşhane, coğrafi konumu nedeniyle kara yoluyla uzun süren ulaşıma sahip bölgeler arasında bulunuyor. Yeni havalimanı ile hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılar güçlenecek.

Altyapı ve üstyapı standartlarının uluslararası havacılık gerekliliklerine uygun şekilde planlandığını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından modern pist, apron ve taksi yollarının bölgedeki hava trafiğini güvenli ve hızlı şekilde yönetebileceğini söyledi.

Havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte Bayburt ve Gümüşhane’nin turizm potansiyelinin artması, bölgedeki konaklama, yeme-içme ve ulaşım sektörlerinde canlanma bekleniyor. Ayrıca, yerel üreticiler için lojistik süreçlerin kısalması ve ihracat imkanlarının genişlemesi öngörülüyor.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın, Türkiye’nin bölgesel havacılık hedefleri doğrultusunda stratejik bir konuma sahip olduğu değerlendiriliyor. Uygulanan proje modeli, ilerleyen dönemde diğer bölgelere yapılacak havalimanı yatırımlarına da örnek teşkil edebilir.