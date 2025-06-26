Moskova Havalimanı’nda İki Yaşındaki Çocuğa Saldırı: Belaruslu Şüpheli Tutuklandı

Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan dehşet verici saldırı, kamuoyunu ayağa kaldırdı. Salı günü sabaha karşı saat 01.00 sıralarında, iki yaşındaki Afgan bir çocuk, bekleme alanında ailesiyle bulunduğu sırada vahşi bir saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, saldırgan ise havaalanı polisi tarafından olay yerinde yakalandı.

Çocuğu Başından Yere Çarptı

Rus basınında yer alan haberlere göre, çocuk bavulla oynarken saldırgan bir anda yaklaştı ve onu havaya kaldırarak başını yere çarptı. Görüntülerde, adamın saldırı öncesinde etrafı sakin şekilde incelediği görülüyor. Tanıklar, saldırganın güneş gözlüğü taktığını ve olayın ardından çocuğun ailesine meydan okurcasına durduğunu aktardı.

Kafatası Kırıkları ve Beyin Travması

Ağır şekilde yaralanan çocuk, acil olarak Moskova’daki bir çocuk hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, birden fazla kafatası kırığı ve olası beyin travması teşhisi koydu. Çocuk şu anda entübe halde ve tıbbi olarak indüklenen komada tutuluyor. Olay sırasında, çocuğun üçüncü çocuğuna hamile olan annesinin de yanında olduğu belirtildi.

Uyuşturucu Etkisi Altında Olduğu Tespit Edildi

Yetkililer, saldırganın Belarus vatandaşı 31 yaşındaki Vladimir olduğunu açıkladı. Moskova’dan başka bir ülkeye transit geçiş yaptığı öğrenilen zanlının, uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtildi. Toksikoloji testlerinde narkotik madde izlerine rastlanırken, üzerindeki eşyalar arasında da uyuşturucu bulundu. Sorgulama sırasında dengesiz hareketler sergilediği bildirildi.

Kötü Niyetle Öldürmeye Teşebbüs Suçlaması

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırgan hakkında “kötü niyetle çocuk öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla ceza davası başlattı. Çocuğun babası ise olayla ilgili resmi şikayette bulundu. Havalimanı güvenlik kameralarına ait görüntüler delil olarak muhafaza altına alındı.

Rus Yetkililerden Sert Tepki

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Komiseri Ksenia Mishonova, olayı “affedilemez bir suç” olarak tanımlarken, faile en ağır cezanın verilmesini talep etti. Devlet Duması Aile ve Çocuklar Komitesi Başkanı Nina Ostanina ise, “Bu tür kişilerin medeni bir toplumda yeri yok” diyerek olaya sert tepki gösterdi.