Yeni Uçuş Olanakları Yolda: THY ile airBaltic Kod Paylaşımını Genişletiyor

26 Haziran 2025 itibarıyla Türk Hava Yolları (THY) ve Letonya merkezli hava yolu şirketi airBaltic, kod paylaşımı anlaşmalarını daha da genişletti. İstanbul-Riga hattında 2023’ten bu yana süren iş birliği, artık çok daha fazla destinasyonu kapsıyor. Yeni anlaşmayla yolculara daha fazla bağlantı, daha fazla seçenek sunulacak.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, genişletilen kod paylaşımı kapsamında THY, airBaltic’in Riga çıkışlı Finlandiya’nın Turku (TKU) ve Tampere (TMP) ile Litvanya’nın Palanga (PLQ) uçuşlarında kendi uçuş kodunu kullanabilecek. Böylece THY yolcuları, bu üç kuzey destinasyonuna tek biletle ve entegre sistemle ulaşabilecek.

Öte yandan airBaltic de THY’nin İstanbul çıkışlı seferlerinde uçuş kodunu ekleyerek Tiflis (TBS), Batum (BUS), Aşkabat (ASB), Bakü (GYD), Duşanbe (DYU) ve Bişkek (FRU) uçuşlarında hizmet verebilecek. Ortak kodla gerçekleştirilecek bu uçuşlar, resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından faaliyete geçecek.

Yeni iş birliğiyle birlikte THY ve airBaltic, İstanbul-Riga hattına ek olarak belirlenen yeni hatlarda da pazarlama uçuş kodlarını karşılıklı olarak uygulayabilecek. Böylece yolcular, daha esnek seyahat rotaları oluşturabilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “airBaltic ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği ve gelişmiş bağlantı imkanı sunma taahhüdümüzün bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Ekşi ayrıca, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olma unvanıyla kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

airBaltic Genel Müdür Vekili ve CEO’su Pauls Calitis de anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Calitis, “Bu işbirliği, Baltık bölgesi yolcularına THY’nin küresel ağı üzerinden daha fazla seyahat olanağı sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye’den seyahat eden yolcular da airBaltic’in Kuzey Avrupa’daki destinasyonlarına daha kolay erişim sağlayabilecekler.” dedi.

Yeni kod paylaşımı, hem iş seyahati yapanlar hem de tatil planı kuranlar için büyük kolaylık sağlayacak. THY ve airBaltic’in merkezleri üzerinden yapılan bu stratejik ortaklık sayesinde yolcular, Avrupa ile Asya arasında daha kesintisiz ve kapsamlı bir seyahat deneyimi yaşayabilecek.