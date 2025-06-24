THY Yeniden Sabre’ye Döndü! 10 Ay Sonra Kritik Karar

Türk Hava Yolları (THY), Sabre ile yeniden masaya oturdu. Yaklaşık 10 aydır askıya alınan iş birliği, 24 Haziran 2025 itibarıyla tekrar devreye giriyor.

THY biletleri Sabre sistemine geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında sona eren anlaşmanın ardından, Sabre sistemini kullanan seyahat acenteleri THY biletlerine erişememeye başlamıştı. 1 Eylül 2024’ten bu yana devam eden bu erişim sorunu, 24 Haziran 2025 itibarıyla sona eriyor.

Yeni dönemde, Sabre platformu üzerinden THY biletleme işlemleri tekrar mümkün olacak. Bu gelişmeyle birlikte, acenteler eski düzenine dönerken, uluslararası satış kanallarında da hareketlilik bekleniyor.

NDC entegrasyonu da devrede

Anlaşma yalnızca bilet satışlarını kapsamıyor. Aynı zamanda THY’nin geliştirdiği TKConnect sistemi üzerinden NDC (New Distribution Capability) tabanlı rezervasyon ve satış altyapısı da Sabre ile entegre çalışacak.

Hatırlanacak olursa…

THY, 1 Ekim 2024 itibarıyla TKConnect adlı NDC sistemini devreye almış ve dağıtım stratejilerinde önemli bir değişikliğe gitmişti. Bu karar, Sabre ile yolların ayrılmasına neden olmuş, özellikle ABD pazarında bazı acenteler için ciddi operasyonel sorunlar doğurmuştu.

Yeni dönem beklentisi: Satış hacmi artabilir

Yeniden başlayan anlaşmanın, THY’nin özellikle yurtdışı satış hacmine olumlu yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, Sabre üzerinden yeniden satış yapılmasının hem acenteler hem de yolcular için kolaylık sağlayacağını belirtiyor.