İzmir Kuyumcular Odası Altın Fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tarafından tavsiye edilen altın fiyatları güncellenmiştir. 5 Kasım 2024 saat 21:39 itibarıyla geçerli olan fiyatlar aşağıdaki gibidir:

İzmir kuyumcular odasi. altın fiyatı Listesi

22 Ayar Altın : 3.020 TL

: 3.020 TL 18 Ayar Altın : 2.660 TL

: 2.660 TL 14 Ayar Altın : 2.500 TL

: 2.500 TL Gram Altın : 3.020 TL

: 3.020 TL Cumhuriyet Altını : 21.390 TL

: 21.390 TL Çeyrek Altın : 5.290 TL (Yeni), 5.280 TL (Eski)

: 5.290 TL (Yeni), 5.280 TL (Eski) Yarım Altın : 10.580 TL (Yeni), 10.560 TL (Eski)

: 10.580 TL (Yeni), 10.560 TL (Eski) Ziynet Altını : 21.160 TL (Yeni), 21.120 TL (Eski)

: 21.160 TL (Yeni), 21.120 TL (Eski) Has Altın: 3.122,01 TL

Güncel ons fiyatı: 2.747,3 USD

Dolar kuru: 34,357 TL

Euro kuru: 37,457 TL

Bu fiyatlar İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye ettiği satış fiyatları olup, piyasadaki kur ve ons değişimlerine göre farklılık gösterebilir.,