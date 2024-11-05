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İzmir Kuyumcular Odası Altın Fiyatları

Kerim Güler
5 Kasım 20240

İzmir Kuyumcular Odası tarafından tavsiye edilen altın fiyatları güncellenmiştir. 5 Kasım 2024 saat 21:39 itibarıyla geçerli olan fiyatlar aşağıdaki gibidir:

İzmir kuyumcular odasi. altın fiyatı Listesi

  • 22 Ayar Altın: 3.020 TL
  • 18 Ayar Altın: 2.660 TL
  • 14 Ayar Altın: 2.500 TL
  • Gram Altın: 3.020 TL
  • Cumhuriyet Altını: 21.390 TL
  • Çeyrek Altın: 5.290 TL (Yeni), 5.280 TL (Eski)
  • Yarım Altın: 10.580 TL (Yeni), 10.560 TL (Eski)
  • Ziynet Altını: 21.160 TL (Yeni), 21.120 TL (Eski)
  • Has Altın: 3.122,01 TL

Güncel ons fiyatı: 2.747,3 USD
Dolar kuru: 34,357 TL
Euro kuru: 37,457 TL

Bu fiyatlar İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye ettiği satış fiyatları olup, piyasadaki kur ve ons değişimlerine göre farklılık gösterebilir.,

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