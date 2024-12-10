Uçuş Gecikmelerinde 600 Euro Tazminat! SHGM’den Yeni Yönetmelik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yolcuların haklarını korumaya yönelik önemli bir adım atarak, uçuş gecikmelerinde tazminat ödeme zorunluluğu getirdi. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi ve 3 saati aşan gecikmelerde yolculara 100 ila 600 Euro arasında tazminat ödenmesini zorunlu kıldı.

Yolculara Tanınan Tazminat Hakları

Yeni düzenleme, hem iç hat hem de dış hat uçuşlarında yolcuların gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Özellikle teknik ve operasyonel nedenlerle yaşanan aksaklıklarda havayolu şirketlerine ciddi sorumluluklar yükleniyor. Tazminat miktarları şu şekilde belirlendi:

İç Hat Uçuşları:

Yolculara 100 Euro tazminat ödenir.

Dış Hat Uçuşları:

1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 250 Euro.

için 250 Euro. 1500-3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro.

için 400 Euro. 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro.

Tazminat ödemeleri, türk lirası cinsinden yapılabilir ve bu durumda ödemenin yapıldığı günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

Hedef: Yolcu Mağduriyetlerini Azaltmak

Bu yönetmelik, havayolu şirketlerinin sorumluluklarını artırırken, yolcu haklarını da ön planda tutuyor. 3 saati aşan gecikmelerde mağdur olan yolcular, artık daha net haklara sahip olacak. Bu durum, hem yolcu memnuniyetini artırmayı hem de havayolu şirketlerinin operasyonel verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Tazminat Hakkından Nasıl Yararlanılır?

Yolcuların bu haklardan yararlanabilmesi için havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor. Tazminat talebi esnasında, uçuş bilgilerinin ve gecikmenin 3 saatten fazla olduğuna dair belgelerin sunulması yeterli.

Yeni düzenlemeler, yolcuların yaşadıkları mağduriyetleri azaltacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uçuş gecikmelerinde yaşanan aksaklıkları azaltmak adına bu yönetmeliğin sektöre olumlu yansımalarının olması bekleniyor.