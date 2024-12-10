Bayraktar TB2: 1 Milyon Uçuş Saatiyle Yeni Bir Rekor

Türkiye’nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB2, havacılık tarihine geçmeye devam ediyor. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren bu yenilikçi hava aracı, toplamda 1 milyon uçuş saatini aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Türk havacılık tarihinde bu rekoru kıran ilk milli hava aracı olarak dikkat çeken Bayraktar TB2, aynı zamanda en çok tercih edilen SİHA unvanını da elinde bulunduruyor.

Gökyüzünde 150 Milyon Kilometre Yolculuk

Bayraktar TB2, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe kat etti. Bu, dünyanın çevresini 40.075 kilometre olan ekvator çevresinde tam 3.742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeyi ifade ediyor. Türk mühendisliğiyle üretilen Bayraktar TB2, bu başarıyla milli savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye’yi Küresel Liderliğe Taşıdı

Bayraktar TB2’nin özellikle Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki etkinliği, Türkiye’yi küresel SİHA pazarında lider konuma taşıdı. 2021 yılı itibarıyla dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline gelen Türkiye, Baykar’ın başarısıyla dünya SİHA pazarının %65’ini kontrol ediyor. Bayraktar TB2’nin yüksek teknolojisi, uygun maliyeti ve sahada kanıtlanmış etkinliği sayesinde şu ana kadar 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Teknoloji ve Yerli Katkı Oranı

Bayraktar TB2’nin tüm kritik aksamları, yazılımları ve tasarımı Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Üretimde %93 yerli sanayi katkısı sağlayan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi, bu başarının en önemli mimarlarından biri oldu. Bayraktar TB2, “kendi sınıfında dünyanın en iyisi” olarak gösterilirken, 2015 yılında silahlandırıldı ve TSK, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Rekorlar ve Otonom Başarılar

Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024’te sarmal bir yörünge izleyerek dünya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Otonom fıçı tonosu manevrasını 3 kez başarıyla tamamlayan bu SİHA, bu manevrayı gerçekleştiren ilk ve tek insansız hava aracı oldu. Ayrıca taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalma ve 27.030 feet irtifa rekorlarıyla da Türk havacılık tarihine geçti.

İnsani Yardım ve Arama-Kurtarma Görevleri

Bayraktar TB2, askeri başarılarının yanı sıra insani yardım ve arama-kurtarma çalışmalarında da etkin rol oynadı. 2020 Elazığ depreminde kriz merkezlerine anlık görüntü aktararak arama-kurtarma faaliyetlerine katkıda bulundu. 6 Şubat 2023 depremlerinde ise toplamda 2.417 saat görev yaparak hem yardım ulaştırma hem de trafiğin düzenlenmesinde aktif rol aldı. Aynı zamanda göç hareketlerini takip ederek insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de katkı sağladı.

Operasyonlardaki Etkinliği

Bayraktar TB2, Türkiye’nin sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarında önemli görevler üstlendi. Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları gibi operasyonlarda etkin rol oynayan milli SİHA, özellikle Afrin’de %90’dan fazla uçuş gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki başarılarıyla Mehmetçiğin en büyük destekçisi oldu.

İhracat Başarıları

2003’te İHA AR-GE süreciyle yola çıkan Baykar, ihracat gelirleriyle savunma sanayisinde büyük bir başarı yakaladı. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Bayraktar TB2, son olarak NATO ve AB üyesi ülkeler de dahil olmak üzere toplamda 35 ülkenin envanterine girdi.

Gelecekteki Rolü

Tüm bu başarılar, Bayraktar TB2’nin yalnızca askeri alanda değil, stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerinde de Türkiye’nin liderliğini pekiştirdiğini gösteriyor. Yerli ve milli savunma sanayisinin gurur kaynağı olan bu SİHA, gelecekte de Türkiye’nin teknolojik atılımının simgelerinden biri olmaya devam edecek.

Kaynak: AA