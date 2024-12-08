Türk Hava Yolları’nın Yeni Zelanda Hamlesi: Auckland Rotası Yolda

Türk Hava Yolları (THY), küresel büyükleme stratejisi çerçevesinde, Yeni Zelanda’nın en büyük şehri Auckland’a Singapur aktarmalı uçuş planları yapıyor. Bu yeni rota, 2025 yılı itibariyle hayata geçebilir ve THY’nin uluslararası bağlantı ağını daha da güçlendirebilir.

Yeni Zelanda Uçuşları: Stratejik Genişleme Planı

THY Baş Ticaret Sorumlusu Ahmet Olmuştur, Auckland rotasıyla ilgili ilk görüşmelerin başlatıldığını ancak uçuşların 2025 yılından önce gerçekleşmesinin olası olmadığını belirtti. Bu rota, havayolunun özellikle Okyanusya’daki büyükleme hamlesinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Daha önce başlatılan İstanbul-Sidney uçuşlarının ardından, Auckland’a başlatılacak yeni seferler THY’nin bölgedeki varlığını pekçok açıdan derinleştirecek.

Auckland Rotası: İstanbul’u Birleştiren Nokta

İstanbul ve Auckland arasındaki 10.606 millik (17.068 kilometre) mesafe, Singapur aktarmalı olarak planlanan bir rota ile aşılacak. Toplamda 20 saatten fazla sürecek olan bu uçuş, hem transit yolcular için yeni bir alternatif sunacak hem de operasyonel zorlukları azaltacak.

Rota ile ilgili detaylar:

Uçuşta Kullanılacak Uçaklar: Airbus A350, Boeing 777 gibi uzun menzilli ve geniş gövdeli modeller.

Airbus A350, Boeing 777 gibi uzun menzilli ve geniş gövdeli modeller. Transit Potansiyeli: Singapur aktarmalı model, hem Avustralya hem de Asya pazarlarına stratejik avantaj sağlıyor.

Singapur aktarmalı model, hem Avustralya hem de Asya pazarlarına stratejik avantaj sağlıyor. Zorluklar ve Fırsatlar: Yeni Zelanda’daki Türk nüfusunun az olmasına rağmen, turizm ve transit yolcu hacmi bu rotayı cazip kılıyor.

THY’nin 2024 Performansı ve Hedefleri

Türk Hava Yolları, 2024 yılında finansal ve operasyonel başarılarla dikkat çekti.

Net Kâr: 2024’ün ilk dokuz ayında 2,7 milyar dolar.

2024’ün ilk dokuz ayında 2,7 milyar dolar. Yolcu Sayısı: Ocak-Ekim 2024 döneminde 72,2 milyon yolcu.

Ocak-Ekim 2024 döneminde 72,2 milyon yolcu. Gelir: %7,8 artışla 17,01 milyar dolar.

CEO Bilal Ekşi, jeopolitik zorluklara rağmen stratejik rota yönetimi sayesinde hedeflerin ötesine geçtiklerini belirtti. Okyanusya geneline yayılan bağlantılar THY’nin %10 büyüleme hedefi kapsamında önemli bir yer tutuyor.

Geniş Gövdeli Uçak Filosunun Rolü

Uzun menzilli uçuşlar için geniş gövdeli uçak filosunu güçlendiren THY, Airbus A350-900, Boeing 777 ve Boeing 787 Dreamliner modelleriyle operasyonel esneklik sağlıyor. Ancak Airbus A320 motor sorunları nedeniyle 35 uçak yerde bekliyor ve bu durum kısa vadeli operasyonel zorluklara neden oluyor.

Auckland Rotasının Geleceği

Türk Hava Yolları, Auckland rotasını hayata geçirdiğinde Avrupa, Asya ve Okyanusya arasındaki bağlantıları daha da güçlendirecek. Bu adımla birlikte:

İstanbul, çok yönlü bir transit merkezi haline gelecek.

Yeni Zelanda ile Avrupa-Asya arasındaki turizm ve ticaret bağlantıları canlanacak.

THY’nin 351 destinasyonluk ağı daha da genişleyecek.

Ahmet Olmuştur, bu stratejik planların aynı zamanda Air New Zealand gibi yerel havayollarıyla ortaklık fırsatları yaratabileceğini belirtiyor. THY, büyükleme yolculuğuna devam ederken, Yeni Zelanda rotası havayolunun küresel liderlik vizyonunu güçlendiren önemli bir adım olacak.