‘Beyaz alanlar’ için Mart ayına kadar ihaleye çıkılacak

Hükümet bugün, Mart ayı sonuna kadar ülkenin ‘beyaz alanlarının’ (internetsiz) kapsanması için ihaleye çıkılmasını öngören 2023-2030 Çok Yüksek Kapasiteli Ağlarda Bağlanabilirlik Ulusal Stratejisini onayladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bugün yapılan açıklamada “2023-2030 Çok Yüksek Kapasiteli Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Bağlanabilirlik Ulusal Stratejisi onaylandı” denildi.

Onaylanan strateji, 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar, belirlenen alanlarda çok yüksek kapasiteli ağların kurulumu, yönetimi, işletimi ve bakımı için ihale prosedürlerinin başlatılmasını belirliyor.

‘Beyaz alanların’ çok yüksek kapasiteli ağlarla kapsanmasına yönelik ihalede, ERDF olarak adlandırılan kamu finansmanının toplam değeri 160.1 milyon Avro olan yedi lot bulunmaktadır.

Çok yüksek kapasiteli şebekelerin kurulumu, yönetimi, işletimi ve bakımı için açılan kamu ihalesinin ihale şartnamesine göre sözleşme süresi 20 yıldır.

Şartnamede, “Sözleşme, ancak yüklenici tarafından talep edilen kamu finansmanı sağlandıktan sonra yürürlüğe girer ve ilgili süre, bu koşulun doğrulandığı tarihten itibaren sayılır” ifadesi yer almaktadır.

Yükleniciye verilecek kamu fonu miktarı “Avrupa fonları ve ulusal fonlar, yani Portekiz 2030 Programı kapsamında Bölgesel Programlarda dijital bağlantı yatırımları için destek sağlayan ERDF için başvuruları onaylayan kararda tanımlanacak şartlar ve Devlet yardımlarına ilişkin geçerli kurallar uyarınca belirlenecektir.

İhale için ulusal ve Avrupa fonları tarafından azami kamu finansmanı miktarlarının belirlendiği yedi lot bulunmaktadır: Kuzey (46,288,800 Euro); Merkez (46,573,125); AML [Lizbon Metropoliten Alanı] (1,196,640); Alentejo (52,816,740); Algarve (12,005,100); Azor Adaları (801,500) ve Madeira (465,000 Euro).

Toplamda 160.1 milyon avroluk bir kamu finansmanı söz konusudur.

Belgeye göre çok yüksek kapasiteli ağlar “erişim başına minimum 1 Gbps indirme hızıyla son kullanıcılara elektronik iletişim hizmetlerinin sunulmasını sağlayan elektronik iletişim ağlarıdır”.

“Bu prosedürün amacı olan çok yüksek kapasiteli şebekeler, ihale sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde tüm konut binalarını kapsamalı ve ayrıca ihale programında belirlenen coğrafi alanlardaki sanayi, ticaret ve tarım tesislerine de uzanmalıdır.

İhale şartnamesine göre, “başarılı teklif sahibinin mevcut ağları barındırmaya uygun altyapıyı, yani kendi altyapısını veya diğer kuruluşların altyapısını kullanmayı tercih etmesi gerektiği gerçeği saklı kalmak kaydıyla, çok yüksek kapasiteli ağların kurulumu, gerekli olabilecek yeni uygun altyapının inşasını içerebilir ve bu ikinci durumda, en az üç elektronik haberleşme ağını destekleme kapasitesi sağlanmalıdır”.

Çok yüksek kapasiteli şebekelerin işletilmesi “zorunlu olarak sözleşme süresi boyunca toptan satış teklifinin mevcudiyeti anlamına gelmektedir”.