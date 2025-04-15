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İstanbul Havalimanı
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İstanbul Havalimanı En Yoğun 7. Havalimanı Oldu

Kerim Güler
15 Nisan 20250

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World), 2024 yılına ait yolcu trafiği verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, toplam 80 milyon 73 bin 252 yolcuyla dünyanın en yoğun havalimanları sıralamasında 7. sıraya yükseldi. Bu performans, 2023 yılına göre %5,3’lük, 2019 yılına kıyasla ise %53,4’lük önemli bir artışı temsil ediyor.

En Yoğun Havalimanları Listesinde Zirve Değişmedi

ACI World tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en yoğun havalimanı unvanı 2024’te de değişmedi. ABD’de yer alan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı (ATL), 108 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaparak birinciliğini sürdürdü. Onu sırasıyla Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) ve Dallas/Fort Worth Havalimanı (DFW) takip etti.

İlk 10’da Yer Alan Havalimanları:

  1. Atlanta (ATL) – 108.067.766 yolcu
  2. Dubai (DXB) – 92.331.506 yolcu
  3. Dallas/Fort Worth (DFW) – 87.817.864 yolcu
  4. Tokyo Haneda (HND) – 85.900.617 yolcu
  5. Londra Heathrow (LHR) – 83.884.572 yolcu
  6. Denver (DEN) – 82.358.744 yolcu
  7. İstanbul (IST) – 80.073.252 yolcu
  8. Chicago O’Hare (ORD) – 80.043.050 yolcu
  9. Delhi (DEL) – 77.820.834 yolcu
  10. Şangay Pudong (PVG) – 76.787.039 yolcu

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Noktalarından Biri Haline Geldi

Yolcu sayısındaki bu dikkat çekici artışla birlikte İstanbul Havalimanı, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda Avrupa’nın da en yoğun havalimanlarından biri olma konumunu güçlendirdi. 2018 yılında faaliyete geçen havalimanı, kısa sürede uluslararası trafiğin en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

İstanbul Havalimanı Yolcu Sayısı 2019’a Göre %53 Arttı

2019 yılına kıyasla %53,4’lük artış gösteren yolcu trafiği, İstanbul Havalimanı’nın pandemi sonrası toparlanma sürecinde yakaladığı ivmeyi ortaya koydu. Bu yükseliş, aynı zamanda küresel hava ulaşımında İstanbul’un stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Hava Trafiğinde Gücünü Pekiştiriyor

ACI World’ün yayımladığı 2024 verileri, Türkiye’nin küresel havacılıkta artan rolünü gösteren önemli bir işaret niteliğinde. İstanbul Havalimanı’nın bu listede ilk 10’a girmesi, havacılık altyapısındaki yatırımların ve planlamaların sonuç verdiğini ortaya koydu.

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