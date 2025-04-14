İstanbul Havalimanı’nda Üçlü Pist Operasyonu Başlıyor

İstanbul Havalimanı, 17 Nisan itibarıyla aynı anda üç uçağın iniş-kalkış yapabileceği “üçlü pist operasyonu” sistemine geçiyor. Bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanacak. Üçlü pist operasyonunun hava trafik koordinasyonu ise Atatürk Havalimanı’ndaki Hava Trafik Kontrol Merkezi’nden gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu: “Hedefimiz 200 milyon yolcu kapasitesi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın mevcut kapasitesinin 90 milyon yolcu olduğunu, 2023 yılında ise 80 milyon yolcuyla yılı kapattıklarını belirtti. Hedefin 200 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu hedef doğrultusunda pist sayısının 5’e çıkarılacağını aktardı.

Aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yapabilecek

Halihazırda İstanbul Havalimanı’nda üç pist bulunuyor ve iki pist aynı anda kullanılabiliyor. 17 Nisan’dan itibaren devreye alınacak sistemle birlikte, ilk kez üç pist eş zamanlı olarak iniş ve kalkış için kullanılabilecek. Bakan Uraloğlu, bu operasyonun oldukça hassas bir hava trafik planlaması gerektirdiğini ve Marmara Denizi üzerinden paralel yaklaşımla iniş-kalkışın gerçekleştirileceğini söyledi.

Yönlendirme Atatürk Havalimanı’ndan yapılacak

Üçlü pist operasyonunun kontrol merkezi Atatürk Havalimanı olacak. Buradan yapılacak yönlendirmelerle uçaklar İstanbul Havalimanı’ndaki üç piste eş zamanlı olarak indirilecek ve kaldırılacak. Bu uygulama ile hava trafiğinin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.

Atatürk Havalimanı’nda faaliyetler sürüyor

Atatürk Havalimanı’nda kış aylarında yaklaşık 80, yaz aylarında ise 130 uçuş gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, genel havacılık, kargo taşımacılığı ve uçak bakım faaliyetlerinin burada yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte terminal binalarında bir “silikon vadisi” projesinin de hayata geçirileceğini açıkladı.