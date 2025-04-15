HÜRKUŞ Yeni Görüntüsü ile Göklerde!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen temel eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ, yeni boyasıyla gökyüzüne yükseldi. TUSAŞ, uçağın yenilenen görünümünü sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Yeni Renk, Yeni Vizyon

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, “HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı! Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır!” ifadelerine yer verildi. Uçağın dış görünümündeki yenilik, kurumun mühendislik vizyonunu ve teknolojiye bağlılığını yansıtıyor.

Mühendislikte Kararlılık Vurgusu

Paylaşımda ayrıca, HÜRKUŞ’un her detayıyla TUSAŞ’ın mühendislik gücünü temsil ettiği belirtilerek, “Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek.” denildi.

HÜRKUŞ Nedir?

HÜRKUŞ, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen bir temel eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Pilot eğitiminde kullanılması hedeflenen HÜRKUŞ, aynı zamanda yakın hava desteği gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Yüksek manevra kabiliyeti, modern aviyonik sistemleri ve dayanıklı yapısıyla Türk savunma sanayiinde önemli bir yer tutmaktadır.

Gökyüzüne Yeni Bir Soluk

Yenilenen tasarımıyla HÜRKUŞ, yalnızca görsel anlamda değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TUSAŞ’ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.