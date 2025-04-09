Trabzon’dan Kıbrıs’a Direkt Uçuş Heyecanı: Tarih Belli Oldu!

Haftada iki kez karşılıklı seferlerle Trabzon-Kıbrıs hattı yeniden canlanıyor. İlk uçuş için geri sayım başladı.

🛫 Yeni rota, yeni başlangıç

Karadeniz’in gözde şehirlerinden Trabzon ile Akdeniz’in incisi Kıbrıs arasında direkt uçak seferleri yeniden başlıyor. Bölge halkı için hem turistik hem de ekonomik açıdan büyük kolaylık sağlayacak bu gelişme, özellikle yaz sezonuna girilirken dikkat çekiyor.

Yolculuklarını aktarmasız gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan seferler, Trabzon Havalimanı ile Lefkoşa Ercan Havalimanı arasında gerçekleştirilecek.

📅 İşte ilk uçuş tarihi

Yapılan resmi duyuruya göre, Trabzon-Kıbrıs uçak seferleri 11 Mayıs Pazar günü itibarıyla başlayacak. Seferler her hafta Pazar ve Çarşamba günleri karşılıklı olarak düzenlenecek.

🕒 İlk uçuş saatleri:

Lefkoşa’dan Trabzon’a ilk uçuş: 11 Mayıs Pazar, saat 10.25

Trabzon’dan Lefkoşa’ya ilk uçuş: 11 Mayıs Pazar, saat 12.45

🧳 Neden bu hat önemli?

Bu direkt uçuş hattı, hem Karadenizli vatandaşların Kıbrıs’a ulaşımını kolaylaştıracak hem de Kıbrıslı turistlerin Trabzon’un doğa ve kültürel zenginliklerini keşfetmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda öğrenciler, iş insanları ve sağlık turizmi kapsamında seyahat edenler için de zaman ve maliyet açısından ciddi avantajlar sağlayacak.

✍️ Uçuşlar yeniden gökyüzünde birleşiyor

Trabzon ile Kıbrıs arasında direkt uçak seferlerinin yeniden başlaması, bölgesel ulaşımda büyük bir boşluğu dolduruyor. Sadece iki buçuk saat süren bu seyahat ile iki önemli nokta arasında hem ekonomik hem de sosyal bağlar güçlenmiş olacak.

Yeni seferler sayesinde yolculuklar artık daha kısa, daha konforlu ve daha erişilebilir hale geliyor. 11 Mayıs’ta ilk uçuşlar için yerinizi ayırtmayı unutmayın!