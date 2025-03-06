Avalon Havaalanı’nda Pompalı Tüfekle Uçağa Binmeye Çalışan Genç Tutuklandı!

Avustralya Avalon Havaalanı’nda yaşanan korkunç olay, hem yerel hem de ulusal medyanın gündemine oturdu.

Avalon Havaalanı’nda Neler Yaşandı?

Victoria Polisi, 6 Mart 2025 tarihinde Avalon Havaalanı’na gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Jetstar uçağına pompalı tüfekle binmeye çalışan 17 yaşındaki bir genç, güvenlik bariyerini aşarak büyük bir tehlike oluşturdu. Havaalanı güvenliği, olayı fark etmeden önce yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu uçak Sidney’e doğru kalkış yapacaktı.

Olayın detayları, bir grup yolcunun cesurca müdahalesiyle şekillendi. Genç, uçak merdivenlerinden kabine girmeye çalışırken fark edildi. Üzerinde taşıdığı silahı görmek, uçakta bulunan yolcuları büyük bir paniğe sürükledi. Ancak, cesur yolcular ve uçuş görevlisi tarafından hızla etkisiz hale getirildi.

Yolcuların Cesur Müdahalesi

Barry Clark, olay sırasında uçuş görevlisiyle konuşurken sinirlenen bir adam tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Pompalı tüfeğin belirmesiyle hemen harekete geçen Clark, silahı yolculara doğru çekmeden etkisiz hale getirmeyi başardı. Yolcular ise bu durumu, yaşanan panik nedeniyle büyük bir cesaretle kontrol altına aldı.

Clark, yaşadığı anları şu şekilde anlattı: “Silahı kırıp merdivenlerden aşağı attım, sonra onu yere yatırıp polis gelene kadar tutmaya çalıştım.” Bu müdahale, yalnızca yolcuların değil, tüm havalimanı çalışanlarının da takdirini kazandı.

Havayolu ve Havaalanı Yetkililerinin Açıklamaları

Jetstar, Victoria polisi ve Avalon Havaalanı ile işbirliği yaparak olayın daha fazla karmaşıklaşmadan çözülmesini sağladı. Havayolu sözcüsü, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve olayı tüm detaylarıyla inceleyeceklerini belirtti. Avalon Havaalanı yetkilileri, ikinci bir duyuruya kadar havalimanının kapalı olduğunu duyurdu.

Bombalı tehdit içerdiği düşünülen bir araç da olaydan sonra güvenli bölgeye alındı ve uzmanlar tarafından incelendi. Polis, genç adamın üzerindeki silah ve mühimmatla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Fakat olayın şu anda terörle bağlantılı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğu ifade edildi.