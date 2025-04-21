Yunuseli Havaalanı’nda Tüm Uçuşlar Durduruldu

Bursa Yunuseli Havaalanı’nda operasyonlar askıya alındı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), kalkış ve iniş planlarının artık kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Türkiye’de amatör ve sportif havacılık açısından büyük önem taşıyan Bursa Yunuseli Havaalanı, yapılan son açıklamayla tamamen kapatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş planlarının çekildiği merkez olan Bursa Yenişehir Havalimanı brifingine gönderdiği talimatla, Yunuseli Havaalanı’ndan kalkış ve inişlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, uçuş planlarının kabul edilmeyeceği ve mevcut durumda meydandan herhangi bir hava aracı operasyonuna izin verilmeyeceği belirtildi.

Belediyenin Çekilmesi Süreci Başlattı

Kapanmanın temelinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin meydan işletmeciliğinden çekilme kararı yatıyor. Söz konusu karar sonrası meydan sahipsiz kaldı. SHGM’nin yayımladığı bilgi notunda, “Uçak ve Helikopterlerin Kullanıma Açık Hava Kampüsleri” listesinde hala işletmeci olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gösterildiği ancak yapılan sorgulamada belediyenin bu görevden resmen çekildiği belirtildi.

Aynı yazıda, Yunuseli Hava Kampüsü arazisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı uhdesinde olduğu da vurgulandı.

Uçaklarını Almak İsteyenler İçin Özel İzin

Mevcut uçaklarını farklı noktalara taşımak isteyenler için özel izinli plan çekimi süreci başlatıldı. Brifing merkezi olarak belirlenen Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan, SHGM onayı ile yalnızca taşıma amaçlı kalkış planı oluşturulabilecek.

Yeni İşletmeci Kim Olacak?

Amatör pilotlar, havacılık okulları ve birçok eğitim kuruluşu için uzun yıllar hizmet veren Yunuseli Havaalanı’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Meydanın yeni işletmecisinin kim olacağı sorusu ise sektörün ve yerel halkın gündeminde.

Edinilen bilgilere göre, bazı Bursalı iş insanları ve havacılar, meydanın işletmesini devralmak için girişimlerde bulundu. Ancak henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

THK’nın Arazisi ve Ekonomik Engel

Meydan sınırları içinde Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yaklaşık 550 bin metrekarelik bir alan bulunuyor. Ancak kurumun içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar, işletmeci statüsü almasının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Değerli Arazi, Risk Unsuru Oluşturuyor

Yunuseli Havaalanı’nın bulunduğu bölgenin arsa değeri oldukça yüksek. Bu durum, uzun vadede meydanın tamamen havacılık faaliyetlerine kapatılması riskini de gündeme getiriyor. Mevcut bazı özel şirketler, uçuşların devam edebilmesi için geçici çözümler üretmeye çalışıyor.

Yunuseli Havaalanı’ndaki uçuş yasağı resmen başlamış durumda. Yeni işletmeci belirlenene kadar meydanda herhangi bir sivil uçuş faaliyeti gerçekleşmeyecek. Konuyla ilgili SHGM’den ve yerel otoritelerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.