Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 İhalesi İptal Edildi

TAV Havalimanları’nın teklif sunduğu Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2’nin işletme ve bakım ihalesi, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından iptal edildi. TAV Havalimanları, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Şirket, ihalenin Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından resmen geri çekildiğini açıkladı. TAV, söz konusu ihaleye 23 Haziran 2024 tarihinde teklif vermişti.

TAV Havalimanları, Kuveyt’e Önem Veriyordu

TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2’nin halen inşaat aşamasında olduğunu ifade etmişti. Kaptan, TAV’ın bu havalimanını işletmek isteyen üç firmadan biri olduğunu belirtmiş, diğer iki şirketin Hindistan ve Güney Kore merkezli olduğunu söylemişti.

10 Yıllık İşletme Hedefi Vardı

Serkan Kaptan, TAV Havalimanları olarak Kuveyt Havalimanı Terminal 2’nin 10 yıllık işletmesini üstlenmek istediklerini ifade etmişti. O dönemde, ihalenin sonucunun yaklaşık iki ay içerisinde netleşmesinin beklendiğini, en geç 2024’ün üçüncü çeyreğinde sürecin tamamlanacağını aktarmıştı.

CEO Kaptan, Kuveyt’in bulunduğu coğrafi konum itibarıyla önemli bir bağlantı noktası olduğuna işaret etmişti. Bu nedenle TAV’ın bu bölgede yer almayı stratejik olarak önemsediği belirtilmişti.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ihalesinin iptali, bölgede havacılık alanında yapılan yatırımlar açısından dikkatle izleniyor. Yeni bir ihale sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı veya şartlarının değişip değişmeyeceği konusunda Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi’nden yapılacak açıklamalar bekleniyor.