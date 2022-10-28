Japonya’da maaşların dijital cüzdanlara yatırılması için tarih verildi

Japonya’da maaşlar gelecek yıldan itibaren dijital cüzdanlara da yatırılabilecek. Çalışma Politikası Konseyi, gelecek yıl Nisan ayında yürürlüğe girecek ilgili bakanlık kararnamelerinin taslak revizyonunu onayladı.

Ülkede, Ödeme Hizmetleri Kanunu’na göre, bankaların dışında finansal hizmet veren para transferi şirketleri, finans bürolarına kayıt yaptırmaları şart koşuldu. Eylül ayı itibarıyla, PayPay gibi ödeme uygulamaları işleten 85 firma ülke çapındaki finans bürolarına kaydoldu.

Son değişiklikle birlikte dijital cüzdan uygulamalarına yapılan ödemeler de onaylanacak.

Dijital maaş ödeme sistemlerine geçmek isteyen şirketler, hangi işçilerin dahil edileceği ve hangi hizmet operatörlerinden yararlanılacağı konusunda sendikalar ve diğer taraflarla anlaşmalar yapmak zorunda kalacak.

İşçiler planı kabul ederse, maaşlarının bir kısmı veya tamamı dijital cüzdanlara aktarılacak, ancak cüzdanların bakiyesi 1 milyon yen ile sınırlandırılacak.

Kabine, 2020 mali yılında dijital cüzdanlara maaş ödemeleri için bir sistemin kurulması için yeşil ışık yakmıştı.