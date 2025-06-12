American Airlines, Dallas ile Auckland Arasında Yeni Boeing 787-9 Uçağıyla Uçacak

American Airlines, 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW) ile Auckland Havalimanı (AKL) arasında yeni Boeing 787-9 Dreamliner uçağıyla direkt seferlere başlayacak. Yeni uçak, özellikle premium hizmete odaklanan konfigürasyonuyla dikkat çekiyor.

Yeni model, toplamda 244 koltuk kapasitesine sahip olacak. Uçakta, tam yatak olabilen business class Flagship Suites koltukları yer alacak ve bu koltuklar gizlilik sağlayan kapılarla donatılacak. Ayrıca, yolculara daha fazla bacak desteği ve genişletilmiş yaslanma özellikleri sunan yeni premium economy koltukları da uçakta bulunacak. Ekonomi sınıfı ise yenilenmiş kabin tasarımı ile hizmet verecek.

Auckland, Premium Modelin İkinci Durağı Olacak

American Airlines, bu yeni premium ağırlıklı uçağını daha önce Avustralya’daki Brisbane Havalimanı (BNE) hattında kullanıma sunmuştu. Auckland, bu özel donanımlı uçağın kullanıldığı Okyanusya’daki ikinci destinasyon olacak.

Şirket ayrıca aynı uçağı Avrupa ve Asya’daki bazı sınırlı rotalarda da kullanıyor. Bu adımla birlikte, son yıllarda Delta ve United gibi rakiplerine karşı kaybedilen premium yolcu pazarında yeniden konum kazanmayı hedefliyor. Filoya yeni Boeing 787-9P modelleri katıldıkça, ağ genişletme planları da sürecek.

Her Yolcuya Uygun Konfor

American Airlines’ın uluslararası operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Jose A. Freig, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni premium Boeing 787-9 uçağımızı, popüler Auckland-DFW rotasında hizmete sunacak olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Freig, uçakta koltuklara entegre Bluetooth bağlantısı sunulduğunu da belirtti. Uçağın hem iş hem de ekonomi sınıfı yolcuları için konforlu bir seçenek sunduğuna dikkat çekti.

Yeni uçak, ultra uzun menzilli yolculuklarda yolculara daha fazla rahatlık sağlama hedefiyle geliştirildi. American Airlines, bu adımla birlikte küresel rotalarında kalite çıtasını yükseltmeyi planlıyor.