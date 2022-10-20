TOGG ne zaman satışa çıkacak? (TOGG fiyatı ne kadar olacak?)

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Otomobil tutkunları tarafından da merakla beklenen TOGG’un seri üretimine ekim ayı sonu itibariyle başlanacak. TOGG’un ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. İşte ayrıntılar.

TOGG için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ‘un fabrikasının açılmasına günler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, otomobillerin seri üretim tarihini açıkladı. Öte yandan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla TOGG’un fiyatının ne kadar olacağını duyurmuştu.

BAKAN VARANK’TAN TOGG AÇIKLAMASI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un fabrikasının açılmasına günler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamada bulundu.

Fiyatı merakla beklenen Togg’a ilişkin konuşan Bakan Varank, otomobilin seri üretiminin 29 Ekim 2022 tarihinde başlayacağını belirtti ve fiyat bilgisi olarak da “Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak” dedi.

Yıl sonuna kadar üretilen araçların teste gireceğini açıklayan Varank fabrikanın 2025 yılına kadar tam kapasite çalışacağını da söyledi.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG’un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.

Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan “TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV’yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de” dedi.

Özilhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz” diye konuştu.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG’un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak.