Air Astana ve Azerbaycan Havayolları Yeni Uçuşlarla Hintli Turistleri Hedefliyor

Nisan ayında Hindistan ile Orta Asya arasındaki uçuş kapasitesi, bir önceki aya göre yaklaşık %2 oranında azaldı. Bu azalma, Hindistan merkezli hava yolu firması IndiGo’nun Delhi’den Almatı (Kazakistan) ve Taşkent’e (Özbekistan) gerçekleştirdiği uçuşları 7 Mayıs’a kadar geçici olarak askıya almasının ardından gerçekleşti. Ayrıca, Pakistan hava sahasındaki geçici kapatma nedeniyle IndiGo’nun Bakü (Azerbaycan) ve Tiflis’e yönelik uçuş süreleri yaklaşık 45 dakika uzadı.

Air Astana ve Azerbaycan Havayolları Yeni Hatlar Açıyor

Uçuşlarda yaşanan geçici aksaklıklara rağmen, Orta Asya şehirlerine olan genel talep güçlü seyrini koruyor. Kazakistan’ın ulusal havayolu Air Astana, 20 Nisan itibarıyla Almatı ile Mumbai arasında haftada üç sefer gerçekleştirmeye başladı.

Azerbaycan Havayolları ise Temmuz ayında Bakü ile Ahmedabad arasında yeni bir uçuş hattı açmaya hazırlanıyor. Bu yeni hat, Delhi ve Mumbai’ye olan mevcut seferleri tamamlayıcı nitelikte olacak.

Bağlantılar Gelişiyor, Gezgin Tercihleri Değişiyor

Hintli turistler artık geleneksel rotaların dışına çıkarak, benzersiz kültürel deneyimler sunan destinasyonları tercih ediyor. Almatı, Taşkent ve Bakü; macera, tarih ve erişilebilirlik bakımından sunduğu imkanlarla öne çıkıyor. Gelişen ulaşım ağları ve uygun fiyatlı uçuş seçenekleri de bu ilgiyi destekliyor.

Seyahat acenteleri, geçici hava sahası kısıtlamalarına rağmen rezervasyonlarda istikrar olduğunu bildiriyor. Örneğin, Cleartrip tarafından yapılan açıklamaya göre bu destinasyonlara yönelik talepte kayda değer bir düşüş yaşanmadı.

Rakamlarla Orta Asya Seyahati

Cirium verilerine göre, Hindistan ile Orta Asya arasındaki uçuş kapasitesi yıllık bazda %26 arttı. Şu anda Hindistan ile Orta Asya arasında günde toplam 18 gidiş-dönüş uçuşu gerçekleşiyor. Bu uçuşların yaklaşık %90’ı Delhi kalkışlı. IndiGo’nun Orta Asya’ya yönelik uçuş ağını genişletme planları bulunuyor; ancak mevcut hava sahası kesintileri nedeniyle bu planlar geçici olarak ertelendi.

Gelecek Dönem İçin Güçlü Büyüme Beklentisi

CAPA India’nın 2025 yılı ortası tahminlerine göre, Kazakistan ve Azerbaycan, Hindistan’dan en hızlı büyüyen giden seyahat pazarları arasında yer alacak. 2024’ün ilk yarısında bu ülkelere seyahatin, bir önceki yıla kıyasla %100’den fazla artması bekleniyor.

Air Astana, Hindistan ve Kazakistan arasında 2004 yılından bu yana toplam 1,2 milyon yolcu taşıdı. Artan talep ile birlikte bu sayının önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi öngörülüyor.

Esnek Seyahat Planları, Yüksek İlgi

Yoğun sezonlarda uçuş kapasitesindeki daralmaya rağmen, Hintli yolcuların seyahat planlarında esneklik gösterdiği bildiriliyor. Uçuş tarihlerini değiştirme veya farklı güzergahlar tercih etme eğiliminde olan gezginler, destinasyon değiştirmektense seyahat planlarını yeniden şekillendiriyor. Bu durum, Almatı, Taşkent ve Bakü gibi şehirlerin Hindistan pazarındaki popülaritesini korumasına katkı sağlıyor.

Orta Asya Hintli Gezginler İçin Cazibesini Koruyor

Uygun fiyatlı biletler, kültürel zenginlik ve kolay ulaşım imkanlarıyla Almatı, Taşkent ve Bakü, Hindistan çıkışlı gezginlerin radarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Havayolu firmalarının yeni rotaları ve artırılmış bağlantılarıyla birlikte, bu üç şehir Hintli turistler için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Orta Asya’nın seyahat destinasyonu olarak geleceği, mevcut veriler ışığında oldukça parlak görünüyor.