Selene Durna Kimdir, Kaç Yaşında? Ölüm Sebebi Nedir?

Selene Durna, 25 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiş, Türk atletizminin önde gelen isimlerinden biridir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde cirit atma branşında yarışarak önemli başarılara imza atmıştır.

Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi’nin milli atlet antrenörlük bölümünde tamamlamış, burada edindiği bilgi ve deneyimleri spor kariyerine aktarmıştır.

Spor Kariyeri

Durna, kariyerine 2018-2021 yılları arasında ENKA Spor Kulübü’nde başlamış ve bu dönemde birçok ulusal ve uluslararası turnuvada dikkate değer başarılar elde etmiştir. 2019 yılında Balkan ikincisi unvanını kazanmış, Türkiye şampiyonası da dahil olmak üzere çeşitli ödüller almıştır.

2023 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne katılarak yeni bir sayfa açan Durna, son olarak 7 Eylül 2024 tarihinde İzmir Süper Lig Finali’nde yarışmıştır. Genç yaşına rağmen kazandığı ödüller, onun yetenekli bir sporcu olduğunu göstermektedir.

Trajik Olay ve Ölümü

Maalesef, Selene Durna, 28 Ekim 2024 tarihinde Bahçeköy Yeni Mahalle Orman Sokak’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiştir.

Olay sırasında komşuları düşüşü fark ederek durumu polise bildirmiştir. Sağlık ekipleri, genç sporcunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtmiştir.

İddialara göre, Durna olay öncesinde kapısına “Anneme söyleyin, ben intihar ediyorum” yazılı bir not bırakmıştır. Notun yanında bir telefon numarasının bulunduğu da öne sürülmüştür. Bu durum, spor camiasında derin bir üzüntüye yol açmıştır.

Selene Durna Kaç Yaşındaydı?

Selene Durna, 2024 yılı itibarıyla 31 yaşındaydı. 25 Haziran 1992 tarihinde doğan Durna, genç yaşına rağmen Türk atletizmine büyük katkılarda bulunmuş, birçok başarı elde etmiştir.

Selene Durna, yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda genç nesillere ilham kaynağı olmuştur. Onun azmi ve kararlılığı, Türk atletizminin geleceği için umut verici bir örnek teşkil Etmektedir.