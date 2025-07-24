Görüş sıfıra inince facia geldi! Uçakta kurtulan olmadı

Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde yaşanan uçak kazası, ülkede büyük bir trajediye yol açtı. Angara Havayolları’na ait An-24 tipi yolcu uçağı, 43 yolcu ve 6 mürettebat ile birlikte Tynda havaalanı yakınlarında radardan kayboldu.

Yapılan açıklamada, uçağın Amur bölgesine inişe geçtiği sırada kuleyle temasının kesildiği ve birkaç saat sonra enkazına ulaşıldığı belirtildi.

Amur Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan 49 kişiden hiç kimse kazadan sağ kurtulamadı. Yolcular arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirildi. TASS haber ajansının geçtiği bilgilere göre, enkaza ulaşan ekipler uçağın gövde kısmını yanmış halde buldu.

İlk değerlendirmelere göre kazaya, iniş sırasında yaşanan kötü hava koşulları ve mürettebat hatası neden olmuş olabilir.

Kazanın meydana geldiği bölge, Çin sınırına yakın dağlık ve ormanlık bir alan. Bu durum, arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve inceleme ekibi gönderildi. Uçaktan sinyal alınamaması üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları, ancak saatler sonra enkazın yerini belirleyebildi.

An-24 Uçağı Hakkında Bilinenler ve İlk Tespitler

Kazaya karışan uçak, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen ve kısa-orta mesafeli uçuşlar için kullanılan An-24 modeliydi. Dayanıklılığı ile bilinen bu model, özellikle Rusya’nın uzak bölgelerinde sıkça tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, bu tip uçakların yaşlarının ilerlemiş olması nedeniyle zaman zaman teknik sorunlar yaşayabileceğini ifade ediyor.

Uçağın kalkış noktası olan Tynda’dan Amur bölgesine yaptığı uçuşta, inişe geçmeden önce kuleyle bağlantısı kesildi. Ardından uçaktan bir daha haber alınamadı. Valilik, kazanın ardından olay yerine ulaşan ilk ekiplerin enkazda yanmış gövdeyle karşılaştığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre, düşüş anında bölgede görüş mesafesi son derece düşüktü. Meteoroloji kaynakları, kazanın yaşandığı saatlerde yoğun sis ve düşük bulut seviyelerinin etkili olduğunu açıkladı. Bu nedenle pilotaj hatası ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, kesin nedenin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini belirtti.

Uçak kazasına ilişkin resmi soruşturma başlatıldı. Kara kutunun yerinin tespiti için çalışmalar sürüyor. Elde edilecek verilerle birlikte kazanın teknik ve insani yönlerine dair detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.