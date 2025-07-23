İtalya 2 Adet EA-37B Elektronik Harp Uçağı Tedarik Edecek

İtalya Savunma Bakanlığı, elektronik harp kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, L3Harris Technologies ile 300 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak, gelişmiş sinyal bozma yeteneklerine sahip 2 adet EA-37B Compass Call uçağını İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine katmaya hazırlanıyor.

Gulfstream G550 Platformu Üzerine İnşa Edildi

EA-37B Compass Call uçakları, Gulfstream G550 iş jetinin askeri amaçlar doğrultusunda modifiye edilmiş versiyonudur. Bu özel yapım platform, yüksek irtifalarda ve uzun menzillerde görev yapma kapasitesiyle dikkat çekiyor. EA-37B’ler, modern savaş ortamında düşman iletişim ve radar sistemlerini hedef alarak, hava sahasında üstünlük sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Düşman Sistemlerini Sessizce Devre Dışı Bırakıyor

Compass Call, gelişmiş elektronik karıştırma sistemleri sayesinde düşman unsurların komuta-kontrol ağlarını, radar sistemlerini ve navigasyon bağlantılarını etkisiz hale getirebiliyor. Bu özelliğiyle özellikle hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması ve muharebe sahasında avantaj sağlanması açısından stratejik bir role sahiptir.

İtalya, Hava Gücünü Yeni Nesil Teknolojiyle Destekliyor

İtalyan Hava Kuvvetleri, bu yatırımla birlikte hem savunma hem de taarruz anlamında elektronik harp yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmiş olacak. EA-37B’ler, 40.000 feet irtifada yaklaşık 600 mil/saat hızla görev yapabiliyor. Bu da onları hızlı müdahale gerektiren elektronik harp görevlerinde ideal platformlar haline getiriyor.

NATO Uyumu ve Ortak Operasyon Kabiliyeti

Bu tedarik hamlesi, İtalya’nın NATO içerisinde elektronik harp yeteneklerini güçlendirme hedefiyle de örtüşüyor. EA-37B Compass Call uçakları, ABD Hava Kuvvetleri ile tam uyumlu çalışabilen bir sistem altyapısına sahip olduğundan, ortak operasyonlarda büyük avantaj sağlayacak.

İtalya’nın Compass Call yatırımı, geleceğin muharebe ortamına hazırlık anlamında güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Sessiz ama etkili bu platformlar, dijital savaşın sahadaki en önemli silahlarından biri olarak görev yapacak.