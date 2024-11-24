Liverpool, Southampton’ı Penaltılarla Geçti: 3-2’lik Galibiyetle Farkı 8’e Çıkardı Maç Özeti!

Premier Lig’in 12. haftasında lider Liverpool, Southampton deplasmanına çıktı ve 3-2’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, 30. dakikada Dominik Szoboszlai’nin attığı golle öne geçti. Ancak 42. dakikada Andy Robertson’ın müdahalesiyle Southampton penaltı kazandı. James Armstrong’un vuruşu, Liverpool kalecisi Caoimhin Kelleher’den döndü, ancak Armstrong dönen topu tamamladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Southampton Liverpool MAÇ ÖZETİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton, Mateus Fernandes ile öne geçmeyi başardı. Liverpool’da Mohamed Salah, 65. dakikada skoru eşitledi. 83. dakikada Darwin Nunez’in ceza sahasında düşürülmesiyle hakem penaltı kararı verdi. Salah, bu fırsatı kaçırmadı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu galibiyetle Liverpool, Manchester City’nin puan kaybettiği haftada 3 puan alarak puanını 31’e çıkardı ve farkı 8’e yükseltti. Ligin son sırasındaki Southampton ise 4 puanda kaldı.