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Türk Hava Yolları
Genel

THY’den Afrika Açılımı: İstanbul-Port Sudan Seferleri Başlıyor

Sibel Taşçıoğlu
24 Nisan 20250

Türk Hava Yolları (THY), Afrika kıtasındaki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Sudan’ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Port Sudan (PZU) şehri arasında tarifeli seferlere başlayacağını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul-Port Sudan hattında düzenlenecek uçuşlar haftada üç gün gerçekleştirilecek. THY bu yeni hatla birlikte, Afrika kıtasındaki destinasyon sayısını daha da artırmış olacak.

Haftada Üç Sefer Düzenlenecek

Port Sudan’a başlatılacak yeni uçuşlar, haftada üç frekans şeklinde icra edilecek. İstanbul kalkışlı seferlerin hangi günlerde yapılacağına dair detaylar ise THY’nin resmi internet sitesinde paylaşılacak.

Afrika’daki Varlığını Güçlendiriyor

THY’nin bu hamlesiyle birlikte, Afrika kıtasında hizmet verdiği destinasyon sayısı genişlemeye devam ediyor. Yeni destinasyon sayesinde hem Türkiye ile Sudan arasındaki bağlar güçlenecek hem de bölgeye ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

Bilet Satışları Başladı

2 Haziran itibarıyla başlayacak olan Port Sudan seferleri için biletler, Türk Hava Yolları’nın mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Yolcular, uçuş planlamalarını THY’nin dijital platformları üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

THY Afrika Hattında İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

Türk Hava Yolları, uzun süredir sürdürdüğü Afrika stratejisi doğrultusunda kıtadaki uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Port Sudan hattı, bu vizyonun bir parçası olarak THY filosunun ulaşacağı yeni noktalar arasında yerini aldı.

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