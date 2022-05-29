Yanlış kişiye ödeme yapan banka, parayı sahibine faiziyle ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, İsviçre’den kardeşine gönderdiği 15 bin lirayı, sahte pasaport ibraz eden kişiye veren bankayı, vatandaşlık numarası içeren kimlik kartı sorgulamadığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

İsviçre’den gönderilen 15 bin lirayı, asıl alıcı Cafer Kaya’ya değil sahte pasaport ibraz eden dolandırıcıya ödeyen banka, kimlik kartı sorulmayarak gösterilen ihmali davranış nedeniyle parayı, faiziyle geri ödeyecek. İsviçre’de yaşayan Mehmet Kaya, 10 Eylül 2015’te Western Union aracılığıyla 347 lira masraf ödeyip Tunceli’de yaşayan kardeşi Cafer Kaya’ya 15 bin lira gönderdi.

Parayı çekmek için 15 Eylül 2015’te Hozat’taki Western Union şubesine giden Cafer Kaya, paranın İstanbul’da aynı isimli biri tarafından 12 Eylül 2015 Cumartesi günü Şişli’deki bir alışveriş merkezinde nöbetçi olarak açık bir bankanın şubesinden çekildiğini öğrendi. Cafer Kaya, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İsviçre’den İstanbul’a gelen Mehmet Kaya da söz konusu banka aleyhine dava açtı.

Mehmet Kaya’nın avukatı Erbil Güner tarafından İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, paranın 12 Eylül 2015’te Moldova vatandaşı Cafer Kaya adlı kişiye yalnızca pasaport ibrazıyla şahsi kusurlu olarak ödendiği belirtildi. Paranın üçüncü kişiye ödenmesi esnasında doldurulan evrak üzerindeki hiçbir yazı ve imzanın gerçek Cafer Kaya’ya ait olmadığı anlatılan dilekçede, gerçek Kaya’nın da ikamet etmediği İstanbul’a hiç gelmediği kaydedildi.