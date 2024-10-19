Emeklilere 29 Ekim’de İkramiye Verilecek mi? Uzman Görüşü

Geçen yıl emeklilere 29 Ekim’de verilen 5 bin TL’lik ikramiye, bu yıl da emekliler tarafından merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yılki ikramiyenin ardından emekliler, bu yıl da aynı uygulamanın devam edeceğini umut ediyordu. Ancak Karakaş, emeklilere kötü haberi verdi.

2023 Yılında Verilen 5 Bin TL’lik İkramiye

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde, emeklilere yüksek refah artışı ve seyyanen zam yapılmıştı. Buna ek olarak, 2023 yılı Ekim ayında emekli maaşı ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine 5 bin TL tutarında ikramiye verilmişti.

Bu ödeme, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik gerçekleştirilmişti ve toplamda 15 milyon 120 bin emekli bu ödemeden faydalanmıştı.

2024 Yılında İkramiye Beklentisi

Geçen yılki ikramiyeden sonra, bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yaklaştıkça emekliler yeniden bir ikramiye beklentisine girdi.

Ancak, İsa Karakaş’ın yaptığı açıklamalara göre, bu sene böyle bir ödeme yapılması için gerekli yasal düzenleme henüz hazırlanmamış durumda. Ayrıca, şimdiye kadar bu yönde bir kanun teklifi de verilmedi ve Cumhurbaşkanı tarafından herhangi bir talimatın da gelmediği belirtildi.

Ekonomi Yönetiminin Yaklaşımı

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması adına bu tür ödemelere sıcak bakmamaktadır. Dolayısıyla, 2024 yılı için 29 Ekim’de emeklilere bir ikramiye ödemesi yapılması ihtimali şu an oldukça düşük gözüküyor.