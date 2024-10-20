Hadise İle Görüntülenen Şenol Sönmez Kimdir?

Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü’nden mezun olan Sönmez, kariyerine yönetmen Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak başladı. Ardından, İbrahim Tatlıses’in popüler programı “İbo Show”da yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya devam etti.

Karlıdağ’ın desteğiyle yönetmenlik yolunda ilerleyen Sönmez, ilk yönetmenlik deneyimini TRT 1’de yayınlanan “Gönül Salıncağı” dizisi ile yaşadı. Ardından, birçok popüler dizi ve film projesinde yer alarak kariyerini sürdürdü.

Kariyerindeki Önemli Yapımlar

Şenol Sönmez’in filmografisi oldukça zengin. Yönetmen, “Doktorlar” gibi uzun soluklu dizilerden, “Unutulmaz” ve “İffet” gibi dönemin öne çıkan yapımlarına kadar birçok projede yer aldı. Ayrıca, “Osmanlı Tokadı” ve “Huzur Sokağı” gibi yapımlarla da adından sıkça söz ettirdi.

Yönetmenlik kariyerine ek olarak, 2010 yılında çekilen “Mandalina Kabukları” adlı kısa filmde oyunculuk deneyimi yaşayan Sönmez, 2009 yapımı “Rina” filmi ile senaristlik deneyimini de kazandı.

Şenol Sönmez’in Yönetmenlik Başarıları

Yönetmenlik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Şenol Sönmez, 2019 yılında “Öldür Beni Sevgilim” adlı uzun metrajlı film ile sinema dünyasına adım attı.

2017 yapımı “Mutluluk Zamanı” ve 2015 yapımı “Hayat Öpücüğü” ile beyaz perdeye başarılı işler kazandıran Sönmez, televizyon dünyasında da “Bedel”, “Urfalıyam Ezelden”, “Osmanlı Tokadı” gibi yapımlarda yönetmen koltuğunda oturdu. Kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alarak, Türk dizi ve film sektöründe kendine sağlam bir yer edindi.

Şenol Sönmez ve Hadise İlişkisi Gündemde

Son dönemlerde, Şenol Sönmez’in aşk hayatı da medyada sıkça yer buldu. Ünlü şarkıcı Hadise ile olan ilişkisinin ortaya çıkması, gündemde büyük yankı uyandırdı.

İkili, Seda Bakan’ın rol aldığı “Gelin Takımı” filminin Soho House’da düzenlenen ön izleme etkinliğine birlikte katıldı. Her ne kadar etkinlik sonunda ayrı ayrı mekândan çıkmış olsalar da, yan yana görüntülenmeleri aşk dedikodularını doğrular nitelikteydi.

İstanbul doğumlu olan Şenol Sönmez, kişisel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak son dönemde Hadise ile olan ilişkisi nedeniyle magazin gündeminde sıkça yer buldu.

Hem kişisel hem de profesyonel yaşamındaki başarılarla adından sıkça söz ettiren Sönmez, Türk dizi ve sinema dünyasında önemli bir isim olmaya devam ediyor.