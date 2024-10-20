19-26 Ekim 2024 Haftası ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Elektronik Ürünlerden

ŞOK Market, 19 Ekim – 26 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta sonu, tüketiciler için adeta bir alışveriş fırsatı sunan ŞOK, indirimli ürünlerle dolu dolu bir kampanya sunuyor. Katalogda televizyonlardan ev tekstiline, çocuk oyuncaklarından mutfak gereçlerine kadar birçok ürün yer alıyor.

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirimler

Bu hafta sonu ŞOK’ta teknoloji tutkunları için büyük fırsatlar mevcut. Özellikle televizyon kategorisinde dikkat çeken indirimler şu şekilde:

Skytech 65′ 4K whaleos Led Tv : 17.599 TL

: 17.599 TL Skytech 55′ 4K whaleos Led Tv : 12.499 TL

: 12.499 TL Skytech 50′ 4K whaleos Led Tv : 10.799 TL

: 10.799 TL Fenoti 42′ Full HD Android Smart Tv: 6.999 TL

Ev Tekstili ve Aksesuarları

Evini yenilemek isteyenler için de cazip indirimler mevcut. Ev tekstili ürünlerinde yer alan fiyatlar:

Wellsoft TV Battaniyesi : 189 TL

: 189 TL Visco Ortopedik Yastık : 499 TL

: 499 TL 2’li Ranforce Yastık Kılıfı : 99,95 TL

: 99,95 TL Kapı Önü Paspası : 99,95 TL

: 99,95 TL Kadın/Erkek Terlik : 79,95 TL

: 79,95 TL Şemsiye: 189 TL

Çocuklar İçin Oyun ve Eğlence Ürünleri

Çocuklara yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunan ŞOK, bu hafta sonu aktüel kataloğunda oyuncaklar da indirimde. İşte dikkat çeken oyuncaklar:

Uzaktan Kumandalı Drift Aracı : 399 TL

: 399 TL Gokidy Dağılan Araç : 99,95 TL

: 99,95 TL Kurbağa Top Yakalama Oyunu : 149 TL

: 149 TL Boyama Yumurtaları : 49,95 TL

: 49,95 TL Melisa Tekli Bebek : 129 TL

: 129 TL 30 cm Barbie Peri Bebek : 249 TL

: 249 TL Pizza Sunum Seti : 119 TL

: 119 TL Hot Wheels Tekli Arabalar : 79,95 TL

: 79,95 TL Hot Wheels Fırlatma Seti: 199 TL

25 TL Üzeri Alışverişlerde Ekstra İndirimler

ŞOK Market, 25 TL ve üzeri alışverişlerde de ek indirim fırsatları sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanabileceğiniz bazı ürünler:

650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri : 47 TL

: 47 TL 3×75 gram Superfresh Ton Balığı : 99 TL

: 99 TL 6’lı Ülker İkram Fındıklı: 49 TL

Kampanya Tarihleri ve Stok Bilgisi

ŞOK Market 19 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğundaki tüm indirimler, 26 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak unutmayın, kampanyadaki ürünler stoklarla sınırlı. Ekonomik ve kaliteli alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için erken davranmakta fayda var.