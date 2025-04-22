Air France, Cayenne-Fortaleza Direkt Seferler: Yeni A320 Hattı

Air France, Fransız Guyanası’nın başkenti Cayenne’den Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Fortaleza’ya yeni bir direkt uçuş hattı başlattı. Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilen bu yeni rota, 15 Nisan 2025 itibarıyla haftalık olarak Salı günleri yapılacak şekilde planlandı. Dönüş uçuşu ise Çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Air France’ın yeni sefer planı kapsamında AF608 kodlu uçuş, Cayenne’den saat 13:05’te kalkacak ve yerel saatle 16:00’da Fortaleza’ya varacak. Dönüş seferi AF609 ise Fortaleza’dan saat 15:00’te havalanacak ve 17:50’de Cayenne’e ulaşacak. Toplam uçuş mesafesi 976 deniz mili (yaklaşık 1.808 kilometre) olarak açıklandı.

A320 ile Brezilya’ya İkinci Hava Köprüsü

Bu yeni rota, Air France’ın Brezilya’ya dar gövdeli A320 uçaklarıyla düzenlediği ikinci sefer olma özelliği taşıyor. İlk A320 seferi 2022 yılında Cayenne-Belém hattıyla başlamıştı. Böylece Fransız havayolu şirketi, Brezilya’daki uçuş ağını A320 tipi uçaklarla ikiye katlamış oldu.

Karayipler ve Güney Amerika’da A320 Ağının Yaygınlığı

Air France, Karayipler ve Güney Amerika’daki A320 operasyonlarını uzun süredir sürdürüyor. Şirketin Fort-de-France (Martinik) ve Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) merkezli uçuşları dikkat çekerken, bu merkezlerden Cayenne’e yapılan direkt seferler yoğun olarak işletiliyor. Cayenne-Fortaleza hattı ise bu mevcut ağın önemli bir tamamlayıcısı oldu.

Uçuş Takvimi Şu Şekilde:

Başlangıç Tarihi Rota Gün Kalkış – Varış (Yerel Saatle) 15 Nisan 2025 Cayenne – Fortaleza (AF608) Salı 13:05 – 16:00 16 Nisan 2025 Fortaleza – Cayenne (AF609) Çarşamba 15:00 – 17:50

Bağlantılar ve Dinlenme Süreleri Dikkate Alındı

Uçaklar genellikle Pointe-à-Pitre – Fort-de-France – Cayenne – Fortaleza güzergahını takip ederek uçuyor. Bu planlama ile hem yolcu bağlantıları kolaylaştırılıyor hem de mürettebatın yeterli dinlenme sürelerine sahip olması sağlanıyor. Fortaleza’daki yaklaşık 23 saatlik yer süresi de bu planlamanın bir parçası.

Sezonsal ve Sürekli Uçuşlara Devam

Air France’ın Karayipler çıkışlı uçuşları arasında Montreal, Miami ve Punta Cana gibi destinasyonlara olan seferler de bulunuyor. Punta Cana seferleri yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenirken, Miami hattı yıl boyunca haftada iki ila beş frekansla işletiliyor.

Fortaleza: Air France’ın Brezilya’daki Ana Noktası

Fortaleza, Air France’ın Brezilya’daki birden fazla yolcu rotasına sahip olduğu tek şehir konumunda. Ayrıca bu şehir, Fransız olmayan Güney Amerika şehirleri arasında da havayolunun en çok destinasyon sunduğu noktalar arasında yer alıyor.

Yeni Cayenne-Fortaleza hattının, Air France’ın Brezilya’daki ortaklarından biri olan Gol Havayolları ile yapılan kod paylaşımı anlaşmasına dahil edilmediği belirtildi.

Air France, Airbus A320 tipi uçaklarını Karayipler ve Güney Amerika’daki kısa ve orta menzilli rotalarda etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu uçaklar, dar gövdeli olmalarına rağmen bölgedeki uzun menzilli görevleri başarıyla yerine getiriyor.