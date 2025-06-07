Delta Air Lines’da Wi-Fi Kaynağlı Sorunlar Yüzünden 250 Uçuş İptal Edildi

Delta Air Lines, 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşen ani uçuş iptalleriyle Amerika genelinde büyük bir operasyonel kaosa neden oldu. Atlanta başta olmak üzere Detroit, Salt Lake, Minneapolis, Los Angeles, John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanları, Endeavor Air’in bölgesel jetlerinde yapılan ani teknik kontroller sebebiyle 250’den fazla uçuşun iptal edilmesiyle sarsıldı.

Endeavor Jet Kontrolleri Nedeniyle Uçuş İptalleri

Delta’nın bağlı şirketi Endeavor Air’in CRJ-900 tipi bölgesel jetlerinde yaşanan Wi-Fi sistemleriyle ilgili teknik sorunlar, federal havacılık otoritelerinin ani incelemelerine yol açtı. 45 uçak acil bakım için uçuş rotasyonundan çıkarıldı. Delta ilk etapta 150 uçuşun etkilenebileceğini duyursa da, iptal sayısı 6 Haziran akşamı itibarıyla 75’e, 7 Haziran öğleden sonra ise 180’i aştı. Bu durum, Delta’nın ABD genelindeki operasyonlarında zincirleme aksamalara neden oldu.

Havalimanlarında Kaos ve Yolcuların Zorlukları

Atlanta Hartsfield-Jackson, Detroit Metro, Salt Lake City, Minneapolis-St. Paul, Los Angeles, New York John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarında yolcular uzun bekleyişler, kapı değişiklikleri ve kalabalık terminallerle karşılaştı. Delta çalışanları, yolculara yeniden rezervasyon, konaklama ve voucher desteği sağlamak için yoğun mesai yaptı. Özellikle küçük şehirler arasında yapılan Delta Connection bölgesel uçuşlar ciddi şekilde etkilendi.

Bölgesel Uçuşlarda Büyük Aksamalar

Endeavor Air’in filosunun omurgasını oluşturan CRJ-900 uçaklarının hizmet dışı kalması, bölgesel ve kısa mesafe hatlarda önemli kapasite düşüşüne yol açtı. Birçok uçuş ya iptal edildi ya da başka uçaklara aktarılamadı. Bu durum, özellikle alternatif havayolu hizmetlerinin sınırlı olduğu küçük yerleşim yerlerinde seyahat sürelerinin saatlerce uzamasına sebep oldu.

Delta Air Lines ve Federal Yetkililerin Açıklamaları

Delta Air Lines, uçuş güvenliğiyle ilgili herhangi bir doğrudan risk olmadığını belirterek, teknik ekibin sorunu hızla çözmek için çalıştığını açıkladı. Ancak iptallerin yarattığı geniş çaplı etkiler kabul edildi. ABD Ulaştırma Bakanlığı ise iptal edilen uçuşlardan etkilenen yolcuların rezerve edilmek istenmedikleri takdirde tam para iadesi alma haklarının bulunduğunu duyurdu.

Yaz Sezonunda Havayolu Operasyonlarında Artan Riskler

Yaz sezonunun yoğun seyahat dönemine denk gelen bu iptaller, havayolu şirketlerinin operasyonel kırılganlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Uçak filolarında kullanılan gelişmiş teknolojiler ve artan güvenlik standartları, hata payını azaltırken, küçük teknik sorunların bile büyük çaplı aksamalara neden olabildiği gerçeğini ortaya koydu.

Delta Air Lines’ın yaşadığı bu önemli operasyonel aksaklık, Atlanta başta olmak üzere ABD’nin en yoğun havalimanlarında seyahat eden yolcuları doğrudan etkiledi. Yaz sezonunun hareketli günlerinde yaşanan iptaller, havayolu sektöründeki hassas dengeyi ve yolcu haklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.