Bombardier’in Son Bölgesel Uçağı CRJ550 Hâlâ Hizmette"

CRJ550, Bombardier tarafından 2019 yılında tanıtılan ve 50 koltuk kapasiteli bölgesel jet sınıfında üç kabin düzeni sunan ilk uçak olarak dikkat çekiyor. Kanada merkezli üretici, bu modeli piyasaya sürdükten kısa süre sonra ticari uçak üretiminden tamamen çekilerek CRJ programını Mitsubishi’ye devretti.

ABD’de sadece iki havayolu aktif olarak kullanıyor

CRJ550, ilk olarak United Airlines için geliştirildi. Havayolu, uçağı United Express markası altında bölgesel iş ortağı GoJet Airlines ile birlikte işletiyor. ABD’de bu uçağı pazarlayan bir diğer şirket ise Delta Air Lines. Delta da operasyonlarını SkyWest Airlines aracılığıyla sürdürüyor.

Bombardier, 6 Şubat 2019’da yaptığı açıklamada, CRJ700 platformu temel alınarak geliştirilen CRJ550’nin, yolcu beklentilerine cevap verecek şekilde tasarlandığını duyurdu. Uçakta birinci sınıf, ekstra diz mesafeli ekonomi ve standart ekonomi olmak üzere üç farklı kabin düzeni bulunuyor.

Uçak, self-servis içecek ve atıştırmalık istasyonu, ABD’deki diğer 50 koltuklu uçaklara göre daha geniş diz mesafesi ve CRJ ailesine özgü verimlilik özellikleriyle öne çıkıyor. Fred Cromer, o dönem Bombardier Ticari Uçaklar Başkanı olarak yaptığı açıklamada, CRJ550’nin eski 50 koltuklu uçakların yerini alacak en uygun çözüm olduğunu ifade etti. ABD pazarında bu segmentte 700’den fazla uçak bulunduğu bildirildi.

United Airlines için stratejik bir çözüm

United Airlines, CRJ550’yi filoya dahil etme kararını bölgesel pazar kapasitesini artırmak için aldı. Ankit Gupta, 2019 yılında Regional Airline Association zirvesinde yaptığı açıklamada, havayolunun sahip olduğu kapsam sınırlamaları göz önüne alındığında CRJ550’nin bu boşluğu doldurmak için geliştirildiğini belirtti.

CRJ550, Chicago O’Hare (ORD) ve Newark Liberty (EWR) gibi önemli merkezlerde çift kabinli yapı sunarak bölgesel ve ana hat operasyonları arasında denge sağlıyor. Bu model, özellikle United’ın en yoğun pazarlarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Uçak bugün hâlâ sınırlı sayıda havayolu tarafından kullanılmakla birlikte, pazardaki kendine özgü konumunu korumaya devam ediyor.