Japonya’dan Acil Boeing 787-8 Dreamliner Kararı

Boeing 787 Dreamliner tipi uçaklarla ilgili Hindistan’da yaşanan kazanın ardından, Japonya’da yetkililer harekete geçti. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, ülkede kullanılan Dreamliner uçakları için acil kontrol çağrısı yaptı.

Japon Havayolları Motor ve Gövde İncelemesi Yapacak

Japonya’da Boeing 787 Dreamliner kullanan havayolları arasında All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL) ve JAL’ın düşük maliyetli iştiraki Zipair Tokyo yer alıyor. Bu üç şirket, uçaklarının motor ve gövde yapılarını detaylı şekilde inceleyecek.

Yetkililer, kontrollerin önleyici bir tedbir olarak yapılacağını belirtti. Uçakların kullanımına devam edilecek ancak tüm süreç bakanlık tarafından yakından izlenecek.

Ulaştırma Bakanlığı: Süreç Hindistan’daki Soruşturmayla Bağlantılı

Boeing 787-8 Dreamliner

Japonya Ulaştırma Bakanı Hiromasa Nakano, Hindistan’da meydana gelen kazanın soruşturmasının dikkatle takip edildiğini açıkladı. Bakan Nakano, olayın gelişimine göre ilave önlemlerin devreye alınabileceğini belirtti.

Boeing 787-8 Dreamliner kazası, Japon yetkililer tarafından dikkatle inceleniyor. Şu anda Japonya’da uçuşlara kısıtlama getirilmemesi, sadece teknik kontrollerin yapılması kararı alınmış durumda.

Olayın ardından Dreamliner güvenliği, uçak motor kontrolleri ve havacılık denetimleri gibi başlıklar yeniden gündemin ön sıralarına taşındı.