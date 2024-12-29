Uçakta Kanatlara Denk Gelen Koltuklar: Pegasus, THY, AnadoluJet, SunExpress

Uçaklarda kanat hangi koltuklara denk gelir? Uçakta kanat kısmı, motorların yer aldığı ve genellikle uçuş sırasında daha az türbülans hissedilen bir bölgedir. Kanata denk gelen koltuklar, uçak modeline ve hava yolu şirketine göre değişiklik gösterir. İşte Türkiye’deki popüler hava yolu şirketleri ve kanata denk gelen koltuk numaraları:

Pegasus Havayolları

Pegasus filosundaki çoğu uçak Airbus A320 ve Boeing 737-800 modellerinden oluşur.

Boeing 737-800 : 9. sıra ile 20. sıra arası genellikle kanat bölgesine denk gelir.

: 9. sıra ile 20. sıra arası genellikle kanat bölgesine denk gelir. Airbus A320: 10. sıra ile 21. sıra arasında kanat bölgesi bulunur.

Türk Hava Yolları (THY)

Türk Hava Yolları genellikle geniş gövdeli ve dar gövdeli uçaklar kullanır.

Boeing 737-800 : Kanat bölgesi 8. sıradan 19. sıraya kadar uzanır.

: Kanat bölgesi 8. sıradan 19. sıraya kadar uzanır. Airbus A321 : 9. sıra ile 23. sıra arasında yer alan koltuklar kanada denk gelir.

: 9. sıra ile 23. sıra arasında yer alan koltuklar kanada denk gelir. Boeing 777-300ER: 15. sıra ile 35. sıra arasında kanat kısmı bulunur.

AnadoluJet

AnadoluJet uçakları genellikle Boeing 737-800 modellerinden oluşur.

Boeing 737-800: 9. sıradan 20. sıraya kadar kanat kısmı yer alır.

SunExpress

SunExpress, Pegasus ve AnadoluJet gibi genellikle Boeing 737-800 uçaklarını kullanır.

Boeing 737-800: Kanat bölgesine denk gelen koltuklar 9. ve 20. sıralar arasındadır.

En iyi uçak koltuğu hangisi?

Sessizlik ve rahatlık arayanlar için : Kanat bölgesi, motorların hemen yanında yer aldığından, daha az türbülans hissedilir ve uçuş daha stabil olur.

: Kanat bölgesi, motorların hemen yanında yer aldığından, daha az türbülans hissedilir ve uçuş daha stabil olur. Manzara keyfi için : Kanat bölgesi dışındaki koltuklar, manzaranın daha net görülebilmesini sağlar.

: Kanat bölgesi dışındaki koltuklar, manzaranın daha net görülebilmesini sağlar. Bacak mesafesi için: Acil çıkış kapısına yakın koltuklar (örneğin 12-14. sıralar), daha geniş bacak alanı sunar.

Uçakta En İyi Koltuk Nasıl Seçilir?

Uçak yolculukları sırasında doğru koltuk seçimi, seyahatinizi daha konforlu ve keyifli hale getirebilir. Peki, sizin için en uygun koltuk hangisi? İşte bu sorunun cevabını bulmanızı sağlayacak ipuçları:

Koridor mu, Cam Kenarı mı?

Birçok yolcu, manzara keyfi ve uyuma rahatlığı için cam kenarı koltuklarını tercih ediyor. Eğer yolculuk sırasında yalnız kalmak, sık sık yerinizden kalkmak zorunda kalmamak istiyorsanız, cam kenarı seçimi sizin için ideal olabilir.

Öte yandan, koridor koltukları bacaklarını uzatmayı seven ve uçağa daha hızlı inip binmek isteyen yolcular için daha uygun bir seçenek sunar. Ancak, üçlü koltuk düzenlerinde orta koltuklardan (örneğin B ve E koltukları) kaçınmak, daha rahat bir yolculuk için önemlidir.

Servis Yakınında Oturmanın Avantajları

Hava yolu şirketlerinde yemek ve içecek servisi genellikle iki farklı noktadan başlar: birincisi ekonomi sınıfının başlangıcı olan 7-8. sıralar, ikincisi ise uçağın ortasında, kanat bölgesine denk gelen 18-20. sıralar. Eğer servis hizmetlerinden ilk yararlananlardan olmak istiyorsanız bu sıraları tercih edebilirsiniz.

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Acil Çıkış Koltukları Daha Rahat mı?

Uzun boylu yolcuların sıklıkla tercih ettiği acil çıkış koltukları, geniş ayak mesafesi sunmasıyla dikkat çeker. Ancak bu koltuklarda kalkış ve iniş sırasında elinizde ya da koltuk altında hiçbir eşya bulundurmanıza izin verilmez. Eğer çantanızdan ayrılmak sizin için sorun değilse, acil çıkış koltukları rahat bir yolculuk için harika bir tercih olabilir.

Tuvalete Yakın Koltuklar

Sık sık tuvaleti kullanmanız gerekiyorsa, uçağın arka kısmındaki koltukları seçmeniz daha pratik olacaktır. Özellikle ekonomi sınıfında, yolcular genellikle arka bölümdeki tuvaletlere yönlendirildiği için, burada oturmanız hem tuvalet sırasından kaçınmanızı hem de istediğiniz zaman rahatça hareket edebilmenizi sağlar.

Koltuk Seçimi İçin Ücret Ödemeye Değer mi?

Bazı düşük bütçeli hava yolu şirketleri, ücretsiz check-in işlemi sırasında koltuk seçimi yapmanıza izin vermez. Bu durumda, çoğu yolcu otomatik olarak orta koltuklara atanır. Eğer seyahatinizin daha konforlu olmasını istiyorsanız, belirli bir ücret karşılığında istediğiniz koltuğu seçebilirsiniz. Online check-in işlemi başladığı anda bu seçimi yapmak, size dilediğiniz koltukta oturma imkânı tanır.