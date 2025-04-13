Florida’da Küçük Uçak Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Cuma sabahı Florida’nın Boca Raton kentinde meydana gelen uçak kazasında üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hafif yaralandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Aynı Aileden Üç Kişi Yaşamını Yitirdi

Boca Raton Polis Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada hayatını kaybedenler 81 yaşındaki Robert Stark, 54 yaşındaki Stephen Stark ve 17 yaşındaki Brooke Stark olarak belirlendi. Kurbanların aynı aileden olduğu bildirildi.

Uçak Havaalanından Kalktıktan Kısa Süre Sonra Düştü

Kaza, yerel saatle 10:20 sularında Boca Raton Havaalanı yakınlarında, Military Trail ve Glades Yolu kavşağı çevresinde meydana geldi. Cessna 310 tipi çift motorlu uçak, Tallahassee Uluslararası Havaalanı‘na gitmek üzere havalanmıştı.

Uçağın düşmeden önce havada daireler çizdiği ve pilotun kuleye dümen sorunları yaşadığını bildirdiği öğrenildi.

Yerdeki Araçta Bulunan Kişi Yaralı Kurtuldu

Kazanın ardından uçağın parçaları yola ve tren raylarına dağıldı. Uçak düşerken Toyota Prius marka bir araca çarptı. Araç sürücüsü, 24 yaşındaki Pablo Tafur, kazada hafif yaralandı. Polis, Tafur’un alevlerin arasında kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptığını belirtti. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

Tanıklar Uçağın Çok Alçaktan Uçtuğunu Bildirdi

Kazaya tanıklık eden uçuş okulu öğrencisi Jared Scarpato, eğitmeniyle birlikte dışarıdayken uçağın “çok hızlı ve çok alçaktan” uçtuğunu söyledi. Görgü tanıkları da uçağın binaların çok yakınından geçtiğini ve ardından bir sarsıntı hissettiklerini ifade etti.

Enkaz Yol ve Raylara Saçıldı

Kazanın ardından çıkan yangın, çevredekilerde panik yarattı. Olay yerinden gelen görüntülerde, uçağın enkazı yol boyunca yayılmış halde görüldü. Polis, saat 11:00 itibarıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Military Trail ve Glades Yolu bölgesinin kazaya bağlı olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yol kapatmalarının hafta sonu boyunca süreceği belirtildi.

Resmî Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili hem Federal Havacılık İdaresi (FAA) hem de Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından teknik incelemeler başlatıldı. Uçağın teknik arızaları ve uçuş verileri detaylı şekilde incelenecek.

Belediye Başkanı’ndan Taziye Mesajı

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehir adına, bu trajik can kaybından dolayı yüreğimizin acısını ifade ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından Boca Raton Havaalanı kısa süreliğine kapatıldı. Olayla ilgili gelişmeler yetkili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecek.