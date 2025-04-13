Norwegian Air, Filosunu Boeing 737 MAX 8 ile Yenileyecek

Norwegian Air Shuttle, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda filosunda büyük bir dönüşüm planlıyor. Şirket, 10 Nisan 2024’te yayımladığı yıllık raporunda, 2030 yılına kadar tüm filosunu Boeing 737 MAX 8 uçaklarıyla değiştirmeyi hedeflediğini duyurdu. Bu stratejik geçiş, havayolunun karbon emisyonlarını %45 oranında azaltma hedefinin merkezinde yer alıyor.

Yüzde 20 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı ile Uçuş

Norwegian, belirlenen iklim hedeflerine ulaşmak için uçuşlarında %20 oranında sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımını planlıyor. Boeing 737 MAX 8 uçakları, halihazırda %50’ye kadar SAF ile çalışacak şekilde sertifikalı durumda. Yeni nesil LEAP-1B motorlara ve aerodinamik kanatçıklara sahip olan bu model, selefi 737-800 NG’ye kıyasla daha düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

50 Yeni Uçak Yolda, 30 Opsiyonel Sipariş Daha Mevcut

Norwegian, MAX 8 modelini 2022 yılında sipariş etmeye başladı. 2025-2028 yılları arasında filoya katılması planlanan 50 yeni uçak bulunurken, ek olarak 30 uçak için opsiyonel satın alma seçeneği de mevcut. Bu genişleme planı, Norwegian’ın kiralama yerine doğrudan sahip olma modeline geçiş yaptığını gösteriyor.

Tek Tip Uçakla Operasyonel Verimlilik Artıyor

Şirket, tek tip uçak kullanımının operasyonel verimliliği artırdığını, çevresel performansa katkı sunduğunu ve finansal esnekliği güçlendirdiğini belirtti. Filonun yalnızca Boeing 737 MAX 8’lerden oluşması, bakım ve yedek parça maliyetlerinde düşüş sağlarken, uçuş planlamasında da esneklik getiriyor.

SAF ve Filo Modernizasyonu Emisyon Azaltımında Kritik Rolde

Norwegian, SAF kullanımının yaşam döngüsü emisyonlarını %80’e kadar azaltabileceğini belirtiyor. Bu nedenle SAF ve filo modernizasyonu, şirketin çevresel taahhütlerini yerine getirmesinde kilit rol oynuyor. Yıllık rapora göre, SAF ile birlikte sadece MAX 8 uçaklarından oluşan bir filo, emisyon azaltımı hedeflerine ulaşmak için gerekli koşulları sağlıyor.

Teslimat Gecikmeleri Planları Etkiliyor

Her ne kadar Norwegian filosunu genişletme konusunda kararlı olsa da Boeing’in üretim gecikmeleri nedeniyle kısa vadeli planlarda bazı aksaklıklar yaşandı. FlightGlobal tarafından aktarılan bilgilere göre, havayolunun 2025 yazına kadar 88 uçağı faaliyette olacak. Bu rakam, daha önce öngörülen 90 uçaklık tahminin biraz altında kaldı.

CEO Karlsen: “Filomuz 2025 Sonunda 96 Uçağa Ulaşacak”

CEO Geir Karlsen, Şubat ayındaki kazanç toplantısında 2025 yılı içerisinde 11 ila 13 adet yeni Boeing 737 MAX 8 teslimatı beklediklerini ifade etti. Bu gelişme ile birlikte Norwegian filosunun yıl sonunda 94 ila 96 uçak arasında olacağı öngörülüyor. Karlsen, üretim oranlarının iyileşme sinyalleri verdiğini ve havayolunun yoğun sezon için daha güçlü planlama yapabildiğini belirtti.

MAX 8’ler, 737-800 NG Modellerinin Yerini Alıyor

Teslimatları süren Boeing 737 MAX 8 uçakları, Norwegian’ın mevcut filosunun büyük bölümünü oluşturan 737-800 NG modellerinin yerini kademeli olarak alıyor. Şirket, bu dönüşüm sayesinde hem yakıt maliyetlerini düşürmeyi hem de çevresel etkisini minimuma indirmeyi hedefliyor.