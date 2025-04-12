Fez-Saiss Havalimanı’nda Uçak Kazası: Air Ocean’a Ait Jet Pistten Çıktı

Fas’ın Fez-Saiss Havalimanı’nda 11 Nisan Cuma günü meydana gelen uçak kazasında, Air Ocean havayolu şirketine ait CN-TKC tescilli Hawker XP800 tipi jet iniş sırasında pistten çıkarak havaalanının sınır duvarına çarptı. Yerel saatle 16:10’da yaşanan kazada üç mürettebat ile bir sivil yaralandı.

Uçak Marakeş’ten Kalktı, Fez’e İnişte Kaza Yaptı

Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazaya uğrayan uçak Marakeş’ten kalkmıştı ve Fez’e planlı iniş yapıyordu. Ancak iniş sırasında uçağın kontrolünü kaybeden pilotlar, uçağın pistten çıkmasına engel olamadı. Uçak, kayarak havaalanının güvenlik duvarına çarptı.

Kazada 4 Kişi Yaralandı

Kazada uçakta bulunan üç mürettebat ile yerde bulunan bir sivil yaralandı. Bakanlık, yaralıların olay sonrası hızla Fez’deki özel bir kliniğe sevk edildiğini ve acil tıbbi müdahale aldıklarını bildirdi. Uçakta meydana gelen ciddi hasar, olay yerinden paylaşılan görüntülerde net bir şekilde görüldü.

Soruşturma Başlatıldı, Uzman Ekip Sahada

Fas Sivil Havacılık Kaza Soruşturma Bürosu (BEA), kazanın ardından olay yerine uzman bir ekip yönlendirdi. Bakanlık, kazanın nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını ve hava yolculuğu güvenliğini artırmak için gerekli tüm adımların atıldığını açıkladı.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kaza sonrası internette yayılan videolarda, Kraliyet Jandarması ile acil müdahale ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemeler yaptığı görüldü. Olayın yaşandığı bölge çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, pistteki hasarın değerlendirilmesi için teknik çalışmalar başlatıldı.