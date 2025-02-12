Ramazan’a Özel AJet Uçuş Kampanyası! Biletler 699 TL’den Başlıyor!

Ramazan ayında uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için AJet’ten harika bir fırsat! Biletler kaç TL’den başlıyor? Kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte tüm detaylar…

AJet’ten Ramazan’a Özel Uçuş Fırsatı

AJet, Ramazan ayında yolcularına indirimli bilet fırsatı sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanına ekonomik uçuş imkânı sağlayan hava yolu şirketi, bu kampanya ile seyahat etmek isteyenleri sevdikleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında biletler sadece 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı biletleri kaçırmamak için belirlenen tarihlerde satın alma işlemini gerçekleştirmek gerekiyor.

AJet İndirimli Bilet Kampanyası Ne Zamana Kadar Geçerli?

AJet’in Ramazan ayına özel olarak duyurduğu bu kampanya 12 Şubat 2025 saat 11:00’de başlayacak ve 13 Şubat 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek. Sınırlı sayıda koltuk bulunduğundan, erken rezervasyon yapmak büyük avantaj sağlayacaktır.

İndirimli biletlerden faydalanan yolcular, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecekler.

AJet Uçuşları Hangi Güzergâhlarda Geçerli?

Bu özel kampanya yalnızca yurt içi uçuşlar için geçerli. Türkiye genelinde 41 farklı noktaya ekonomik fiyatlarla uçuş yapma imkânı sunuluyor.

Özellikle aile ziyaretleri, tatil planları ve iş seyahatleri için oldukça cazip olan bu kampanya, yolcuların bütçelerini korurken seyahat etmelerini de kolaylaştırıyor.

Biletler Ne Kadar?

Bu kampanya kapsamında AJet uçak biletleri 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı seyahat fırsatını değerlendirmek isteyenlerin erken rezervasyon yaptırması öneriliyor. Çünkü biletler hızla tükenebilir!

Bu Fırsattan Kimler Yararlanabilir?

Kampanya yalnızca yurt içi uçuşlar için geçerlidir.

için geçerlidir. İndirimli biletler belirlenen tarih aralığında geçerlidir.

geçerlidir. Sınırlı sayıda koltuk bulunduğundan, erken bilet alımı avantaj sağlar.

AJet Kampanyasından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

12-13 Şubat 2025 tarihleri arasında AJet’in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletinizi satın alın. 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasında seçtiğiniz yurt içi destinasyonlara uçuşunuzu gerçekleştirin. Kampanyadan erken haberdar olanlar avantajlı çıkacak!

AJet ile Ekonomik Uçuş Fırsatını Kaçırmayın!

AJet, uygun fiyatları ve geniş uçuş ağıyla Ramazan ayında hesaplı seyahat imkânı sunuyor. Uygun fiyatlı uçuş bileti almak için elinizi çabuk tutun! Sınırlı sayıda koltuk bulunan bu fırsatı kaçırmamak için hemen rezervasyonunuzu yapın!