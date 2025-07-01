Boeing’in yeni CFO’su Jay Malave 15 Ağustos’ta göreve başlıyor

Havacılık devi Boeing, üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe imza attı. Şirket, 30 Haziran 2025 tarihinde yaptığı resmi duyuruyla yeni Mali İşler Direktörü (CFO) olarak Jesus “Jay” Malave’yi atadığını açıkladı. Malave, aynı zamanda şirketin İcra Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek. Yeni görevine 15 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olan Malave, daha önce Lockheed Martin’de CFO olarak görev yapıyordu.

Boeing’deki bu görev değişikliği sadece Malave ile sınırlı kalmadı. Şirketin mevcut CFO’su Brian West, CEO ve Başkan Kelly Ortberg’e kıdemli danışman olarak atandı. Bu atamalar, Boeing’in zorlu geçen son yıllarının ardından toparlanma sürecine liderlik edecek yeni ekip yapılanmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Malave, Lockheed Martin’de 2022 yılından bu yana CFO olarak görev yapıyordu. Ondan önce, L3Harris Technologies’te yaklaşık üç yıl boyunca CFO ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev aldı. Ayrıca, yaklaşık 25 yıl boyunca United Technologies çatısı altında Pratt & Whitney, Hamilton Sundstrand ve Carrier gibi iştiraklerde çeşitli finansal pozisyonlarda çalıştı.

Ağırlıklı olarak askeri havacılık alanında finansal deneyimi bulunan Malave’nin, ticari havacılığın ağırlıkta olduğu Boeing’de nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. Özellikle şirketin son yıllarda yaşadığı krizler göz önüne alındığında, yeni CFO’nun üstleneceği sorumluluklar dikkat çekiyor.

Boeing CEO’su Kelly Ortberg, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Jay, Boeing’in bir sonraki bölümünü inşa etmede kilit bir rol üstlenecek. Güvenlik ve kalite temelli yapısal değişikliklerimizi sürdürürken, onun deneyimi bize güç katacak” ifadelerini kullandı.

Şirketin son yıllardaki zorlu süreci 737 MAX kazalarıyla başladı. Yaşanan can kayıpları, dünya genelinde uçuş yasaklarına neden olurken, Boeing için tarihin en büyük krizi haline geldi. Ardından 787 modelinde üretim duraksamaları ve 737 MAX 7, 737 MAX 10 ile 777X modellerinde yaşanan sertifikasyon gecikmeleri şirketin güvenilirliğini zedeledi.

En son Alaska Havayolları’na ait bir 737 MAX 9 uçağında yaşanan kapak patlaması, FAA tarafından ülkedeki tüm MAX 9’ların geçici olarak yere indirilmesine yol açtı.

Boeing’in yeni finans direktörünün bu karmaşık dönemde şirketin mali yapısını nasıl yöneteceği, hem yatırımcılar hem de havacılık sektörü tarafından yakından izleniyor.