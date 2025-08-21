Türk Savunma Sanayiinde Çığır Açan İHA Göreve Başlıyor!

Türk savunma sanayii, yerli ve milli teknolojilerle son yıllarda küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), sahip olduğu üstün kabiliyetler ile Türkiye’nin savunmadaki caydırıcılığını farklı bir seviyeye taşıyor.

Piste ihtiyaç duymadan kalkış yapabilen Kalkan DİHA, zorlu dağlık bölgelerden afet alanlarına ve TCG Anadolu gibi deniz platformlarına kadar pek çok noktadan rahatlıkla havalanabiliyor. Böylece klasik İHA’ların karşılaştığı pist zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Sessiz Kalkış, Uzun Görev Süresi

Kalkan DİHA’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri kalkışta elektrikli motorunu kullanarak sessiz bir şekilde havalanabilmesi. Havada ise benzinli motor devreye giriyor ve sistem uzun süreli görevlerde yüksek verimlilik sağlıyor. 6 ila 12 saat arasında havada kalabilen İHA, 70 ila 150 kilometrelik haberleşme menzili ile kara birliklerine ve deniz platformlarına kesintisiz destek sunuyor.

Üzerinde bulunan BG-160 EO/IR kamera sistemi sayesinde gece gündüz hedef işaretleme, keşif ve gözetleme görevlerini başarıyla yerine getirebilen Kalkan DİHA, özellikle dar alanlarda ve zorlu arazilerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli avantaj sağlıyor. Bu özellikleri ile sahadaki askerlerin adeta gözü kulağı oluyor.

2025 yılının Şubat ayında 215 saatlik test uçuşunu başarıyla tamamlayan sistem, kısa süre önce seri üretime geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmaya hazırlanan Kalkan DİHA, modern savaş alanlarında Türkiye’nin hareket kabiliyetini artıran yeni bir unsur olarak öne çıkıyor.

Stratejik Güç Çarpanı

Türkiye, daha önce Bayraktar TB2 ve Akıncı ile dünya çapında tanınan bir marka haline gelmişti. Bayraktar Kalkan DİHA ise dikey iniş ve kalkış kabiliyeti sayesinde bu başarıyı daha ileri taşıyor. Sadece bir taktik İHA değil, aynı zamanda stratejik bir güç çarpanı olarak tanımlanan Kalkan DİHA, sahada Türk ordusunun kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

Pist gereksinimini ortadan kaldırması, afet bölgelerinde hızlı konuşlanma imkânı sunması ve deniz platformlarından kalkış yapabilmesi, onu klasik İHA’lardan ayıran en belirgin farklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu sayede kara, hava ve deniz unsurlarına aynı anda destek verebilen çok yönlü bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Türk savunma sanayisinin bağımsızlığının en somut örneklerinden biri haline gelen Bayraktar Kalkan DİHA, gökyüzünde yeni bir dönemi temsil ediyor. Hem milli teknoloji hamlesinin bir yansıması hem de uluslararası alanda Türkiye’nin gücünü gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.