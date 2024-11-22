Plastik Poşet Ücretleri Artacak mı? Poşet Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşetlerin çevresel etkilerini daha da azaltmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 2024 yılı için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeler, plastik poşet fiyatlarına yansıyan değişiklikleri kapsayacak. Halkın ve sektörün taleplerini göz önünde bulundurarak yapılacak değişiklikler, büyük bir merakla bekleniyor. Detaylar yazımızda.

Plastik Poşet Fiyatlarına Artış Geliyor mu? Poşet Ücretlerine Zam Yapıldı mı? Ne Kadar Zam Olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi uygulamasını 1 Ocak 2019’da başlattı. O günden bu yana, marketler ve alışveriş merkezlerinde poşetler 25 kuruşa satılmakta. Ancak, çevresel hedeflere ulaşmak için bu fiyatın yeterli olup olmadığı ve fiyatların 2024’te artırılıp artırılmayacağı, Bakanlık tarafından yapılan son toplantıda ele alındı. Plastik poşetlerin fiyatlarına yapılacak zam ile ilgili açıklamalar ve değerlendirmeler ise gündemde.

Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan Plastik Poşet Komisyonu toplantısına, devlet kurumları, sektör temsilcileri ve çeşitli derneklerin katılımı sağlandı. Toplantıda, bir plastik poşetin perakendecilere maliyetinin 1,19 TL’ye kadar yükseldiği belirtildi. 25 kuruşluk mevcut fiyatın, maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığı ve poşet tüketimini sınırlamak adına yeterli caydırıcılığı sağlamadığı vurgulandı. Çoğu sektör temsilcisi, plastik poşet fiyatlarının artırılmasını talep etti. Bu taleplerin Bakan Murat Kurum’a sunulacağı ve 2024’te uygulanacak yeni fiyatların bu öneriler doğrultusunda şekilleneceği belirtildi.

Plastik Poşet Ücretlendirme Uygulamasının Kazanımları

2019 yılındaki ücretli poşet uygulaması, çevresel açıdan önemli kazanımlar sağladı. Bakanlık verilerine göre, bu uygulama sayesinde 2019-2024 yılları arasında:

1,5 milyon ton plastik atık oluşumunun önüne geçildi,

Plastik poşet üretimi için gereken ham madde ithalatı azaltılarak 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı,

Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı engellenerek çevreye katkı sunuldu.

Bütün bu kazanımlar, uygulamanın çevre üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor ve poşet ücretlendirmesinin devamının çevre koruma açısından ne denli önemli olduğunu gösteriyor.