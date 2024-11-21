Shelf Cloud Bulutları Nedir, Nasıl Oluşur?

İstanbul’da görülen ve merak uyandıran shelf cloud (raf bulutu), genellikle şiddetli fırtına sistemlerinin öncesinde görülen, dramatik bir görünüme sahip ve yatay olarak uzanan bir bulut türüdür. Bu tür bulutlar, gökyüzünde tehditkâr bir görüntü oluşturur ve yaklaşan fırtınaların habercisi olarak bilinir.

Shelf Cloud Bulutları Nasıl Oluşur?

Shelf cloud, sıcak ve nemli havanın soğuk hava ile hızla yer değiştirmesi sonucu meydana gelir. Fırtına bulutlarından gelen soğuk hava yere çarptığında ve öne doğru hareket ettiğinde, sıcak hava ile etkileşime girer. Bu etkileşim, karakteristik yatay bulut yapılarını oluşturur.

Özellikleri

Görünüm: Shelf cloud, genellikle raf şeklinde ve yatay olarak oluşur. Alt kısmı düzensiz ve pürüzlü, üst kısmı ise daha düzgün bir yapıdadır.

Shelf cloud, genellikle ve yatay olarak oluşur. Alt kısmı düzensiz ve pürüzlü, üst kısmı ise daha düzgün bir yapıdadır. Renk: Bu bulutlar koyu gri ya da siyah renkte olabilir.

Bu bulutlar koyu gri ya da siyah renkte olabilir. Oluşum Sebebi: Sıcak, nemli hava ve soğuk havanın hızla etkileşime girmesi sonucu, fırtına bulutlarının öncesinde ortaya çıkarlar.

Nerelerde ve Ne Zaman Görülür?

Shelf cloud, özellikle bahar ve yaz aylarında, konvektif hava koşullarında görülür. Tropikal bölgelerden ılıman iklimlere kadar birçok yerde görülebilir.

Shelf Cloud Görüldüğünde Ne Yapılmalı?

Shelf cloud, yaklaşan bir fırtınanın habercisidir. Eğer açık alanda iseniz, güvenli bir alana sığınmak önemlidir. Yıldırım, şiddetli rüzgar ve sağanak yağış gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunmalıdır.

Bu tür bulutlar, sadece görsel olarak etkileyici olmakla kalmaz, aynı zamanda hava durumu ile ilgili önemli ipuçları da sunar.