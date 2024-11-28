Instagram hikaye gizleme nereden yapılır? İşte Adım Adım Yöntem

Instagram, kullanıcılarına anlarını paylaşmanın eğlenceli ve etkileşimli yollarını sunar. Ancak, bazen tüm hikayelerinizi herkesin görmesini istemeyebilirsiniz. Özellikle belirli kişilerden hikayelerinizi gizlemek istiyorsanız, Instagram bunun için özel bir ayar sunar. Peki, Instagram hikayeleri nasıl gizlenir? İşte detaylı bir rehber.

Instagram Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da hikayelerinizi belirli kişilerden gizlemek oldukça kolaydır. Kişiyi engellemeden sadece hikayelerinizi görmesini engelleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek, hikayelerinizi gizleyebilirsiniz:

Instagram’ı açın. Profil simgesine dokunun. Sağ üstte yer alan üç çizgi simgesine dokunun. “İçerikleri kimler görebilir?” kısmına gelin. “Hikayeyi ve canlı videoları gizle” seçeneğine dokunun. Hikayeyi ve canlı videoları bu kişilerden gizle butonuna tıklayın. Hikayelerinizi gizlemek istediğiniz kişiyi seçin.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra, hikayelerinizi paylaştığınızda seçili kişiler, bu hikayeleri göremeyecektir. Öte yandan, bu kişilere hikayelerinizi gizlediğiniz hakkında herhangi bir bildirim gitmez. Ancak, profilinizi ve diğer paylaşımlarınızı görmeye devam edebilirler.

Hikaye Gizleme Özelliği ile Engelleme Arasındaki Farklar

Hikaye gizleme ve engelleme işlemleri farklı şeylerdir. Hikaye gizleme, sadece seçili kişinin hikayelerinizi görmesini engeller, profilinizi ve diğer gönderilerinizi görmesine bir kısıtlama getirmez. Yani, hikaye gizleme sayesinde bir kişinin, paylaştığınız hikayelere ulaşmasını engelleyebilirsiniz ancak profilinizi ve diğer içeriklerinizi görmeye devam eder.

Instagram Hikaye Gizlemeyi Nasıl Kaldırırsınız?

Hikayelerinizi gizleme işlemini sonradan kaldırmak istiyorsanız, bunu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte adımlar:

Instagram profilinize gidin. “İçerikleri kimler görebilir?” bölümüne dokunun. “Hikayeyi ve canlı videoları gizle” seçeneğine tıklayın. Hikayeyi gizlemeyi kaldırmak istediğiniz kişinin yanındaki tiki kaldırın.

Bu işlemi yaptıktan sonra, seçtiğiniz kişi tekrar hikayelerinizi görmeye başlayacaktır.

Instagram Hikayelerine Gizlice Bakma

Instagram hesabınızın gizlilik ayarları, hikayenizin kimler tarafından görülebileceğini etkiler. Eğer hesabınız gizli ise, hikayenizi yalnızca onaylanmış takipçileriniz görebilir. Hesabınız herkese açıksa, takipçileriniz akışlarında hikaye paylaştığınızı görebilir ve profilden hikayenizi izleyebilir. Bu nedenle, hikaye gizleme ayarları kullanılarak, hikayelerin kimler tarafından görülebileceği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

Instagram’da hikaye gizleme işlemleri, sosyal medya kullanıcılarının özel anlarını korumak ve belirli kişilerden gizli tutmak için pratik bir yöntemdir. Bu sayede kullanıcılar, sadece istedikleri kişilerle paylaşım yapabilir.

Biri bana hikayesini gizlediğini nasıl anlarım?

Eğer bir arkadaşınızın profilini ziyaret edip hikayelerini görebiliyorsanız, ancak kendi hesabınızdan bu hikayeleri göremiyorsanız, bu kişi hikayelerini sizden gizlemiş demektir. Bunun dışında, eğer hesabınız genel ayarlara sahipse ve bu kontrolü dışarıdan yapmak istiyorsanız, farklı bir hesap oluşturarak bu durumu doğrulayabilirsiniz.