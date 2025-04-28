Emirates, Türkiye’de Kabin Memuru Alımlarını Başlatıyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Türkiye’de kabin memuru alımlarını sürdürüyor. Şirket, çok uluslu kabin ekibine yeni üyeler kazandırmak amacıyla İzmir ve Antalya’da genel katılıma açık değerlendirme günleri organize ediyor. Ayrıca İstanbul ve Ankara’da yalnızca özel davetle gerçekleştirilecek etkinlikler de planlandı.

Emirates, 4 Mayıs 2025 tarihinde Mövenpick Hotel İzmir‘de ve 18 Mayıs 2025 tarihinde Akra Antalya‘da değerlendirme günleri düzenleyecek. Bu etkinlikler, Emirates kabin ekibine katılmak isteyen adaylara doğrudan başvuru ve değerlendirme imkânı sunuyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların, Emirates’in resmi internet sitesi üzerinden süreçle ilgili tüm gereklilikleri ve başvuru kriterlerini incelemeleri gerekiyor.

İstanbul ve Ankara’da Özel Davetli Değerlendirme Günleri

Emirates, ayrıca belirli adayları özel davetle ağırlayacağı kapalı oturumlar da düzenliyor. 2 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul‘da ve 16 Mayıs 2025 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilecek bu değerlendirme günlerine yalnızca davet edilen adaylar katılabilecek.

Başvuruların detayları ve özel davet süreci hakkında bilgi almak isteyen adaylar, Emirates’in kariyer sayfasını ziyaret ederek güncel bilgilere ulaşabiliyorlar.

Emirates Kabin Ekibi İçin Aranan Nitelikler

Emirates’in kabin memuru adaylarında aradığı temel kriterler arasında güçlü iletişim becerileri, ekip çalışmasına yatkınlık, yüksek hizmet standartlarını benimseme ve en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. Ayrıca adayların İngilizce’yi akıcı bir şekilde kullanabilmeleri ve belirli fiziksel gereklilikleri karşılamaları da gerekiyor.

Emirates, sunduğu uluslararası kariyer fırsatları ve Dubai merkezli yaşam avantajlarıyla kabin memurluğu kariyerine adım atmak isteyen adaylar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.