Van Ferit Melen Havalimanı’nda Büyük Onarım: Uçuşlar 6 Ay Boyunca Kısıtlı Olacak

Van Ferit Melen Havalimanı, kapsamlı bir onarım sürecine giriyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, havalimanının pistinde büyük bir yenileme gerçekleştirilecek. Onarım süresince uçuşlar belirli saat aralıklarında yapılacak ve bilet fiyatlarında artış bekleniyor. Peki, bu süreç yolcuları nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

Uçuş Kısıtlamaları ve Tarihler

Havalimanında yapılacak onarım çalışmaları, 1 Mayıs – 1 Ağustos tarihleri arasında günlük uçuş saatlerinin sınırlandırılmasıyla başlayacak. Bu süreçte havalimanı sadece 07:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet verecek ve uçuş sayıları yaklaşık yarı yarıya azalacak. Saat 16:00’dan sonra ise tüm uçuşlar durdurulacak.

Daha kapsamlı ikinci aşama ise 1 Ağustos – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu dönemde havalimanı tamamen kapalı olacak ve hiçbir uçuş gerçekleştirilemeyecek. Yolcuların bu süreçte alternatif ulaşım yollarını değerlendirmesi gerekecek.

Vali Ozan Balcı’nın Talebi Üzerine Süre Uzatıldı

Havalimanındaki onarım ve paralel taksi yolu yapım işini üstlenen firma, çalışmaları başlangıçta 1 Mayıs – 15 Ağustos tarihleri arasında tamamlamayı planlıyordu. Ancak Van Valisi Ozan Balcı’nın talebi üzerine bu süre uzatıldı. Balcı, 12-20 Temmuz tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kültür Yolu Festivali nedeniyle havalimanının o dönemde açık kalmasını istedi. Bu talebin ardından onarım süresi Kasım 2025’e kadar uzatıldı.

Bilet Fiyatlarında Artış Bekleniyor

Uçuş saatlerinin sınırlandırılması ve uçuş sayılarının azalması, bilet fiyatlarının artmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarında turistik yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda, yolcuların erken rezervasyon yapmaları tavsiye ediliyor.

Van Havalimanı Yeni Pistiyle 2025’te Tam Kapasiteyle Hizmete Girecek

Havalimanındaki çalışmalar tamamlandığında, Van Ferit Melen Havalimanı Kasım 2025 itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Modernize edilen pist ve taksi yolu sayesinde havalimanı, daha güvenli ve verimli bir operasyon sunacak.

Yolculara Tavsiyeler

Van Ferit Melen Havalimanı’ndaki onarım süreci, şehir içi ve dışı seyahat edenler için bazı zorluklar yaratabilir. Alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmek, biletleri önceden satın almak ve gelişmeleri takip etmek, yolcular için büyük önem taşıyor. Van’ın turizm ve ulaşım altyapısını güçlendirecek bu yenileme sürecinin, uzun vadede büyük avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.