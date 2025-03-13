2025’e Hızlı Başlangıç: Antalya Havalimanı Rekor Yolcu Sayısına Ulaştı

Antalya Havalimanı, 2025 yılının Şubat ayında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan verilere göre, Antalya Havalimanı bu dönemde tam 908.822 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, 10.020 ton yük (kargo, posta ve bagaj) taşınarak havalimanının lojistik kapasitesi de gözler önüne serildi.

Şubat Ayında Trafik Yoğunluğu Zirve Yaptı

Şubat ayı boyunca Antalya Havalimanı’nda iç hatlarda 3.321, dış hatlarda ise 3.521 uçuş gerçekleşti. Toplamda 6.842 uçak trafiği ile hem iç hem de dış hatlarda önemli bir hareketlilik yaşandı. 2025 yılının ilk iki ayında gösterdiği bu performans, Antalya’nın Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından biri olma özelliğini pekiştirdi.

Antalya Havalimanı’nın Kapasitesi 82 Milyona Çıkarıldı

Son yıllarda turizm sektöründeki büyüme ve artan yolcu talebi doğrultusunda Antalya Havalimanı’nda kapsamlı genişletme çalışmaları yapıldı. Altyapı yatırımları sonucunda havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 82 milyona çıkarıldı. Bu gelişme, Antalya’nın küresel hava taşımacılığı içindeki yerini daha da güçlendirerek turizmdeki cazibesini artırdı.

Ocak-Şubat Döneminde 1,9 Milyondan Fazla Yolcuya Hizmet Verildi

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan Antalya Havalimanı, yılın ilk iki ayında toplam 1.905.224 yolcuya ev sahipliği yaptı. Aynı dönemde uçak trafiği 14.840 olarak gerçekleşirken, taşınan toplam yük miktarı 21.197 ton olarak kaydedildi. Bu rakamlar, Antalya Havalimanı’nın uluslararası hava trafiğindeki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Antalya, Hava Yolculuğunda Türkiye’nin Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Antalya, özellikle turizm sezonlarında büyük bir hava trafiği yoğunluğu yaşayan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılına ait bu rakamlar, Antalya Havalimanı’nın Türkiye’nin en işlek havalimanlarından biri olduğunu gösteriyor. Peki, bu yoğunluğun sebepleri neler?

Turizm hareketliliği: Antalya, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Antalya, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Gelişmiş hava ulaşımı altyapısı: Son yıllarda yapılan yatırımlar, havalimanının kapasitesini artırarak daha fazla yolcuya hizmet vermesini sağladı.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, havalimanının kapasitesini artırarak daha fazla yolcuya hizmet vermesini sağladı. Uluslararası bağlantılar: Antalya Havalimanı, birçok uluslararası havayolu şirketine ev sahipliği yaparak geniş uçuş ağı sunuyor.

Antalya Havalimanı 2025’e Güçlü Başladı

Antalya Havalimanı, 2025 yılı itibarıyla güçlü performansını sürdürüyor. Yolcu ve uçuş sayılarındaki artış, havalimanının bölgesel ve uluslararası önemini gözler önüne seriyor. Yıllık kapasitenin 82 milyona çıkarılması, havalimanının gelecek yıllarda daha fazla yolcuya hizmet vermesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Antalya, sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde hava yolu ulaşımının merkezi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Turizmin ve havacılığın kalbi olan Antalya’da, önümüzdeki aylarda yolcu trafiğinin nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu. Peki, sizce bu yıl Antalya turizminde yeni bir rekor kırılabilir mi?