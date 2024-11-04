Mardin Belediye Başkanlığı’na Atanan Tuncay Akkoyun Kimdir?

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun atanmıştır. Akkoyun’un geçmişte üstlendiği çeşitli görevler, yeni atanmasıyla birlikte merak konusu olmuştur.

Eğitim ve Erken Kariyer Yılları

1976 yılında Elazığ’da doğan Tuncay Akkoyun, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenim görmeye başlamış ve 1999 yılında mezun olmuştur.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavını kazanan Akkoyun, 29 Mayıs 2000’de Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Adaylık sürecinde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Ankara Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldıktan sonra İngiltere’ye giderek altı aylık dil eğitimi programını tamamlamıştır.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaparak, “Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi” başlıklı teziyle eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Mesleki Kariyeri

Akkoyun, 2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atanarak mesleki kariyerine önemli bir adım atmıştır. Sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığı döneminde, Suriye vatandaşlarının Kilis’te konaklaması için kurulan merkezde bir ay boyunca görevlendirilmiştir. Ardından Kahramanmaraş’ta Suriye vatandaşları için kurulan çadır kentte yöneticilik yaparak bu görevini bir yıl sürdürmüştür.

Uluslararası Deneyimleri

2017 yılında, İçişleri Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen “Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Japonya’ya gönderilmiştir. Bu projede Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sapporo ve Otaru şehirlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya’nın Yönetim Yapısı üzerine yerinde incelemeler yapma fırsatı bulmuştur.

Son Görevleri ve Mardin’e Atanması

Akkoyun, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanmıştır. 12 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Karaman Valisi olarak göreve başlayan Akkoyun, 10 Ağustos 2023 tarihli yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin Valiliğine atanmıştır.

İleri düzeyde İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.