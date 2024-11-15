Şükrü Avşar Kimdir, Nereli, Eşi Kim? Boşanma Süreci

Şükrü Avşar, 43 yıllık evliliği ve ardından gelen ihanet iddialarıyla gündeme gelen bir isim haline geldi. Eşi Hüsniye Avşar, Şükrü Avşar’ın kazancını sevgililerine harcadığı iddialarıyla boşanma davası açtı. Mahkeme, boşanma davasını sadece 10 dakikada sonuçlandırırken, Şükrü Avşar’a 5 daire ve 2 araç verme kararı aldı. Peki, Şükrü Avşar kimdir? Hangi şehirdendir? Şükrü Avşar’ın hayatındaki dönüm noktaları neler? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Şükrü Avşar’ın özel yaşamı ve iş hayatındaki önemli detaylar nelerdir?

Şükrü Avşar Kimdir, Nerelidir?

Şükrü Avşar, Türk sinemasının önemli yapımcılarından biri olarak tanınmaktadır. 1958 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesinde dünyaya gelen Avşar, uzun yıllar boyunca film ve dizi sektöründe etkili bir rol üstlenmiştir. “Avşar Film” şirketinin sahibi olan Avşar, aynı zamanda sinema salonu işletmeciliği ve film ithalatı gibi çeşitli alanlarda da başarılı bir iş hayatına sahiptir.

Şükrü Avşar’ın Eşi ile 43 Yıllık Evliliğin Sonlanması

Şükrü Avşar’ın özel hayatı, son dönemde büyük ilgi görmüştür. Eşi Hüsniye Avşar ile 43 yıl süren evlilik, İstanbul Aile Mahkemesi’nde yapılan 10 dakikalık bir duruşma ile sonlanmıştır. Taraflar, anlaşmalı boşanma kararı almış ve Hüsniye Avşar, 5 daire ve 2 araç alması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bu boşanma, Hüsniye Avşar’ın eşi tarafından aldattığı iddialarına dayanmaktadır.

Hüsniye Avşar, Şükrü Avşar’ın kendisine zarar verdiğini ve kazancını sevgililerine harcadığını belirtmiş, ayrıca Avşar Film şirketine tedbir konulmasını talep etmiştir.

Şükrü Avşar’ın Sinema ve Dizi Kariyeri

1984 yılında “Avşar Film”i kurarak sinema sektöründe adım atan Şükrü Avşar, özellikle 1986 yılından itibaren Türkiye’ye büyük ses getiren yapımları ithal etmiştir. “Miss Daisy’nin Şoförü”, “Kurtlarla Dans”, “Kill Bill 1 ve 2” gibi yabancı yapımlar, Avşar’ın sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Ayrıca, 1999 yılında Antalya Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan Salkım Hanım’ın Taneleri filminin de yapımcısıdır. Şükrü Avşar’ın yapımcılığını üstlendiği bir diğer önemli film ise dünya çapında büyük yankı uyandıran Babam ve Oğlum olmuştur.

Şükrü Avşar’ın film ve dizi dünyasında en bilinen yapımlarından bazıları şunlardır: Hemşo, Kolay Para, Sultab Makamı, Kırık Kanatlar, Ihlamurlar Altında ve Karagül. Bu yapımlar, izleyicilerin beğenisini kazanmış ve Avşar’ı Türkiye’nin önemli yapımcılarından biri yapmıştır.

2015 Yılındaki Vergi Rekortmenliği

2015 yılında Türkiye’nin en yüksek vergi ödeyen isimleri arasında yer alan Şükrü Avşar, 12.088.736,01 TL ile listenin 16. sırasında bulunuyordu. Bu başarı, hem iş dünyasındaki gücünü hem de sektördeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Şükrü Avşar’ın Yapımcılığını Üstlendiği Film ve Diziler

Şükrü Avşar, sadece sinema dünyasında değil, televizyon dizilerinde de başarılı projelere imza atmıştır. Son yıllarda, Zalim İstanbul, Fazilet Hanim ve Kızları, Gülümse Kaderine gibi dizilerle dikkat çekmiştir. İşte Şükrü Avşar’ın yapımcılığını üstlendiği bazı film ve diziler:

Dünya Bu (2023, TV Dizisi)

(2023, TV Dizisi) Zalim İstanbul (2019, TV Dizisi)

(2019, TV Dizisi) Biz Böyleyiz (2020, Sinema Filmi)

(2020, Sinema Filmi) Çocuklar Sana Emanet (2018, Sinema Filmi)

(2018, Sinema Filmi) Fazilet Hanim ve Kızları (2017-2018, TV Dizisi)

(2017-2018, TV Dizisi) Karagül (2015-2016, TV Dizisi)

(2015-2016, TV Dizisi) Sevimli Tehlikeli (2015, Sinema Filmi)

(2015, Sinema Filmi) Evim Sensin (2012, Sinema Filmi)

(2012, Sinema Filmi) Lale Devri (2010-2014, TV Dizisi)

Şükrü Avşar’ın yapımcılığını üstlendiği her proje, izleyicilerden büyük ilgi görmüş ve sektördeki güçlü yerini pekiştirmiştir. Bu yapımlar, hem Türk sinemasının hem de televizyon dünyasının önemli köşe taşları arasında yer almıştır.

Şükrü Avşar, uzun yıllar boyunca Türk sineması ve televizyon dizileri dünyasında önemli bir figür olmuştur. Başarıları ve sektördeki etkisi, onun adını hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda duyurmuştur.

Hem sinema hem de dizi alanındaki projeleriyle izleyicileri etkilemeye devam eden Avşar, boşanma süreciyle de gündemde kalmış olsa da, kariyerindeki başarılara odaklanmaya devam etmektedir.